Vozinha tendría acuerdo verbal con otro equipo que no es el Inter Miami

El experimentado guardameta Vozinha estaría muy cerca de iniciar una nueva etapa en el futbol sudamericano. De acuerdo con diversos reportes, el arquero alcanzó un acuerdo verbal con Colo-Colo, uno de los clubes más importantes e históricos de Chile, para incorporarse a su plantilla.

La operación aún no ha sido oficializada, pero las negociaciones avanzan de forma positiva y todo apunta a que el futbolista continuará su carrera en el conjunto chileno.

Se enfría la posibilidad de llegar al Inter Miami

Durante los últimos días surgieron versiones que vinculaban a Vozinha con un posible fichaje por el Inter Miami, equipo donde milita Lionel Messi. Sin embargo, esos rumores perdieron fuerza y el destino del portero parece estar definido lejos de la MLS.

Con el acuerdo verbal alcanzado con Colo-Colo, el club chileno tomó ventaja y se perfila como el próximo equipo del guardameta.

Competirá por un lugar en el once titular

En caso de concretarse la incorporación, Vozinha tendrá el reto de ganarse un puesto bajo los tres palos del conjunto albo, que ya retomó su actividad en la Primera División de Chile.

Su experiencia internacional podría ser un factor importante para reforzar la plantilla de Colo-Colo, aunque todavía está por definirse si llegará para asumir la titularidad desde el inicio o disputar el puesto con los actuales porteros del equipo.

Colo-Colo sigue reforzándose para la temporada

El histórico club chileno continúa trabajando en la conformación de su plantel con la intención de mantenerse como protagonista en las competiciones locales e internacionales.

Mientras se espera el anuncio oficial, Vozinha aparece como uno de los refuerzos más cercanos a sumarse al proyecto de Colo-Colo, cerrando así la puerta a una posible llegada al Inter Miami.