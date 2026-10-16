Broncos vencen a Seahawks en tiempo extra con un final de película en la NFL

Un gol de campo de larga distancia puso el broche de oro a un duelo que se definió hasta el tiempo extra. Los Denver Broncos vencieron 17-14 a los Seattle Seahawks en el Thursday Night Football de la Semana 6 de la NFL, gracias a la intervención de Wil Lutz, quien acertó desde 53 yardas para sellar el triunfo ante su afición.

La defensiva de Denver fue determinante para inclinar el partido a su favor, al registrar cinco capturas, dos intercepciones y un balón suelto provocado. Aunque Seattle reaccionó en el último cuarto y consiguió forzar la prórroga, una nueva pérdida de balón terminó por abrirle la puerta a los locales para quedarse con su cuarta victoria de la temporada.

Broncos toman el control durante la primera mitad

El encuentro comenzó con ventaja para Seattle Seahawks, que abrió el marcador mediante un gol de campo de 55 yardas de Jason Myers para colocar el 3-0. La respuesta de Denver llegó con una ofensiva de 74 yardas que terminó con una anotación terrestre de J.K. Dobbins, con la que los locales le dieron la vuelta al marcador.

Los Broncos mantuvieron la presión y ampliaron la diferencia gracias a RJ Harvey, quien llegó a las diagonales con una carrera de una yarda. La jugada coronó una serie ofensiva de nueve acciones y 79 yardas que permitió a Denver establecer una ventaja de 3-14 antes del descanso.

Del otro lado del balón, la defensiva local también hizo su trabajo. Nik Bonitto provocó un balón suelto que fue recuperado por el apoyador Justin Strnad, una acción que complicó todavía más el panorama para los Seahawks y permitió a Denver conservar el control durante buena parte del encuentro.

Seahawks reaccionan y llevan el partido al tiempo extra

La ofensiva de Seattle tuvo dificultades para encontrar espacios durante el tercer cuarto e incluso desperdició una oportunidad de sumar puntos con un intento fallido de gol de campo de 47 yardas. Sin embargo, el equipo visitante no dejó de insistir y encontró una oportunidad para acercarse en el marcador durante el último periodo.

George Holani consiguió una anotación por tierra y los Seahawks completaron una conversión de dos puntos para reducir la diferencia a 11-14. La reacción encendió el cierre del encuentro y obligó a Denver a buscar una serie ofensiva que le permitiera recuperar el control.

Cuando Seattle intentó aprovechar el momento, Kris Abrams-Draine interceptó un pase de Sam Darnold, frenando una ofensiva que podía cambiar el rumbo del partido. Pese a esa acción defensiva, los Seahawks consiguieron otro gol de campo de 34 yardas para igualar el marcador 14-14 y mandar el encuentro al tiempo extra.

Wil Lutz define el triunfo de Denver con un gol de campo de 53 yardas

La prórroga comenzó con otra jugada determinante de la defensiva de los Broncos. Ja'Quan McMillian interceptó a Sam Darnold, quien sufrió una segunda pérdida de balón por pase interceptado, y dejó a Denver en una posición favorable para buscar la victoria.

La ofensiva local avanzó ocho yardas antes de que llegara el momento decisivo. Wil Lutz tomó la responsabilidad de ejecutar un intento de 53 yardas y conectó el balón entre los postes para establecer el 17-14 definitivo.

El pateador se convirtió así en el protagonista del cierre, aunque el triunfo también estuvo respaldado por una defensiva que mantuvo bajo presión a Darnold y apareció en los momentos más importantes del encuentro.

Con este resultado, Denver Broncos sumó su cuarta victoria de la temporada y celebró un triunfo que parecía escaparse después de la reacción de Seattle. Los Seahawks, por su parte, dejaron ir la oportunidad de llevarse el partido tras recuperar terreno en el último cuarto, pero terminaron pagando sus errores en el tiempo extra.