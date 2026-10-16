Así se jugará la Jornada 12 de la Liga MX: estos son los nueve partidos del fin de semana

La Jornada 12 del Apertura 2026 tendrá nueve encuentros del viernes 16 al domingo 18 de octubre, con duelos clave como Chivas vs. Tigres y León vs. América.

La carrera por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 tendrá un nuevo capítulo este fin de semana, cuando los equipos de la Liga MX disputen la Jornada 12 con nueve encuentros repartidos entre viernes, sábado y domingo.

La actividad comenzará el viernes 16 de octubre con tres partidos, mientras que el sábado concentrará cinco enfrentamientos. El cierre llegará el domingo con el choque entre Monterrey y Pachuca, en una fecha que representa una oportunidad para sumar puntos y mejorar posiciones en la tabla general.

Entre los encuentros que más llaman la atención están Chivas contra Tigres, programado para el sábado en el Estadio Akron, y el duelo entre León y América, que se disputará esa misma noche en el Estadio León. También destaca el compromiso de Cruz Azul ante FC Juárez.

¿Cuándo y a qué hora se juegan los partidos de la Jornada 12?

Viernes 16 de octubre

Necaxa vs. Atlas — 19:00 horas, Estadio Victoria.

— 19:00 horas, Estadio Victoria. Tijuana vs. Puebla — 21:00 horas, Estadio Caliente.

— 21:00 horas, Estadio Caliente. Atlante vs. Pumas — 21:00 horas, Estadio Banorte.

Sábado 17 de octubre

Santos Laguna vs. Querétaro — 17:00 horas, Estadio Corona.

— 17:00 horas, Estadio Corona. Chivas vs. Tigres — 17:07 horas, Estadio Akron.

— 17:07 horas, Estadio Akron. Toluca vs. Atlético de San Luis — 19:00 horas, Estadio Nemesio Diez.

— 19:00 horas, Estadio Nemesio Diez. León vs. América — 19:00 horas, Estadio León.

— 19:00 horas, Estadio León. Cruz Azul vs. FC Juárez — 21:10 horas, Estadio Banorte.

Domingo 18 de octubre

Monterrey vs. Pachuca — 19:00 horas, Estadio BBVA.

Chivas y América protagonizan los duelos destacados

Uno de los partidos más esperados será el de Chivas ante Tigres, en el que el Guadalajara buscará sumar en casa después de empatar en el Clásico Tapatío frente al Atlas. Los felinos, por su parte, intentarán conseguir un resultado que les permita seguir avanzando en el torneo.

Otro choque atractivo será León contra América. Las Águilas visitarán el Estadio León con la intención de conseguir puntos fuera de casa, mientras que el conjunto esmeralda tratará de aprovechar la localía.

La jornada también tendrá el enfrentamiento entre Santos Laguna y Querétaro. Los Guerreros llegan después de encadenar cuatro victorias, de acuerdo con la información publicada, mientras que los Gallos buscarán un triunfo que les permita escalar posiciones.

Con nueve partidos por disputarse, la Jornada 12 del Apertura 2026 ofrecerá oportunidades importantes para los clubes que buscan consolidarse en la clasificación y acercarse a la fase final del campeonato.