América golea a León con gol de Henry Martín y es más líder que nunca

El Club América goleó 5-3 a León a domicilio en un emocionante partido de ocho anotaciones correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026.

Con esta contundente victoria, las Águilas dirigidas por Guillermo Almada se afianzaron firmemente en el liderato general de la Liga MX al alcanzar las 24 unidades.

El festival de goles inició con un penal cobrado por Henry Martín al 24' y el estreno goleador de Carlos Álvarez al 34' para adelantar a las Águilas.

Fetsival de goles en el León vs América

Aunque José Alvarado descontó para La Fiera al 53', Érick Sánchez respondió rápido al 58' estirando la ventaja azulcrema; posteriormente, tras un cierre frenético donde Iván Moreno acercó a los locales al 82', Óscar Perea al 84' y Brian Rodríguez al 90' liquidaron el encuentro firmando la "manita" americanista, dejando espacio únicamente para el definitivo gol del leonés Ismael Díaz en el tiempo de compensación (90+6').