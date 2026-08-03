Liga MX: resultados, tabla general y líder del Apertura 2026 tras la Jornada 3

La Jornada 3 del Apertura 2026 dejó un cambio importante en la Liga MX. América aprovechó su contundente triunfo sobre Santos Laguna para instalarse en la cima de la clasificación, confirmando un sólido inicio de torneo antes de la pausa por la Leagues Cup.

El conjunto azulcrema logró colocarse como líder con siete puntos, superando por diferencia de criterios a Xolos de Tijuana, que también suma la misma cantidad de unidades. Detrás aparecen equipos como Toluca, Pumas, Rayados, Cruz Azul, Querétaro, Necaxa y Atlas, todos con seis puntos tras tres jornadas disputadas.

La actividad comenzó el viernes con tres encuentros. Chivas rescató un empate 1-1 en su visita a Puebla, mientras que Atlético San Luis y Xolos igualaron sin goles. En el resultado más llamativo de ese día, Pumas goleó 5-1 a Juárez como visitante para confirmar su buen momento.

El sábado también ofreció varios resultados inesperados. Querétaro derrotó 3-2 a Tigres, Rayados venció 2-0 al Atlas en Guadalajara y Atlante protagonizó una de las mayores sorpresas de la fecha al imponerse 3-2 a Cruz Azul, vigente Campeón de Campeones.

Por su parte, León consiguió su primera victoria del certamen al superar por la mínima diferencia a Pachuca, mientras que Toluca cerró la jornada con un triunfo de 3-1 sobre Necaxa, resultado que le permitió mantenerse entre los equipos protagonistas del campeonato.

El encuentro que marcó la fecha fue la victoria de América por 3-0 frente a Santos Laguna. El conjunto dirigido por las Águilas mostró contundencia en casa y aprovechó el tropiezo de otros rivales directos para quedarse con el primer lugar de la clasificación general.

Resultados de la Jornada 3 del Apertura 2026

Puebla 1-1 Chivas

1-1 Juárez 1-5 Pumas

1-5 Atlético San Luis 0-0 Xolos

0-0 Querétaro 3-2 Tigres

3-2 Atlas 0-2 Rayados

0-2 León 1-0 Pachuca

1-0 Cruz Azul 2-3 Atlante

2-3 América 3-0 Santos Laguna

3-0 Toluca 3-1 Necaxa

Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 3

América | 7 puntos Xolos de Tijuana | 7 puntos Toluca | 6 puntos Pumas | 6 puntos Rayados | 6 puntos Cruz Azul | 6 puntos Querétaro | 6 puntos Necaxa | 6 puntos Atlas | 6 puntos Atlante | 4 puntos Puebla | 4 puntos Chivas | 4 puntos Pachuca | 3 puntos León | 3 puntos San Luis | 2 puntos Tigres | 1 punto Santos | 0 puntos Juárez | 0 puntos

Con apenas tres jornadas disputadas, el Apertura 2026 mantiene una pelea muy cerrada en la parte alta de la clasificación, donde varios equipos siguen a poca distancia del América, que llegará como líder al receso por la Leagues Cup.