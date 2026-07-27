Jornada 2 del Apertura 2026: resultados, posiciones y el gol de Gilberto Mora que puso líder a Xolos

La Liga MX continúa tomando forma y la Jornada 2 del Apertura 2026 dejó un panorama muy parejo en la parte alta de la clasificación. Xolos de Tijuana, impulsado por una nueva actuación destacada de Gilberto Mora, se colocó entre los líderes junto a Cruz Azul, Atlas y Necaxa, todos con paso perfecto en el arranque del campeonato.

La segunda fecha comenzó antes de lo habitual debido a la disputa del Campeón de Campeones, lo que obligó a adelantar los compromisos de Cruz Azul y Toluca. La Máquina hizo valer su condición de favorito al vencer a Puebla, mientras que los Diablos Rojos fueron sorprendidos en casa por unos Pumas que se llevaron los tres puntos gracias a las anotaciones de los exescarlatas Sebastián Córdova y Víctor Arteaga.

El viernes continuó la actividad con otro momento destacado para Gilberto Mora, quien marcó desde el punto penal el único gol del triunfo de Xolos sobre León. En tanto, Atlante rescató un empate frente al América en el Estadio Banorte, resultado que dejó sensaciones encontradas para las Águilas.

La jornada también registró el primer triunfo de Chivas, que derrotó a Juárez con un gol en los minutos finales. Por su parte, Tigres igualó en un intenso encuentro frente al Atlético San Luis, mientras que Necaxa dio uno de los golpes de la fecha al vencer a Rayados, que disputó prácticamente todo el partido con un futbolista menos.

Con la segunda jornada concluida, el torneo entrará en una breve pausa después de la Jornada 3, ya que los clubes de la Liga MX participarán en una nueva edición de la Leagues Cup, donde enfrentarán a equipos de la MLS.

Resultados de la Jornada 2 del Apertura 2026

Cruz Azul 2-1 Puebla

2-1 Puebla Toluca 1-2 Pumas

1-2 Pumas Tijuana 1-0 León

1-0 León Atlante 1-1 América

1-1 América Chivas 1-0 Juárez

1-0 Juárez Tigres 2-2 Atlético San Luis

2-2 Atlético San Luis Santos 0-1 Atlas

0-1 Atlas Necaxa 2-1 Rayados

2-1 Rayados Pachuca 1-2 Querétaro

Tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 2

Pos. Equipo Puntos 1 Xolos de Tijuana 6 2 Cruz Azul 6 3 Atlas 6 4 Necaxa 6 5 América 4 6 Pachuca 3 7 Toluca 3 8 Rayados 3 9 Puebla 3 10 Querétaro 3 11 Chivas 3 12 Pumas 3 13 Atlético San Luis 1 14 Atlante 1 15 Tigres 1 16 León 0 17 Santos 0 18 Juárez 0

Con apenas dos jornadas disputadas, el Apertura 2026 mantiene una lucha muy cerrada en la parte alta de la tabla. Xolos, Cruz Azul, Atlas y Necaxa comparten el liderato con seis unidades, mientras que varios equipos buscarán escalar posiciones antes del receso por la Leagues Cup.