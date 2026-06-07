¡Guillermo Almada es el nuevo DT de América! Confirma el club su llegada al Nido azulcrema

Después de una emotiva y mediática salida de André Jardine del Club América, este domingo la directiva azulcrema confirmó el nombre del director técnico que tomará su lugar al frente del equipo de Coapa.

Fue a través de un comunicado oficial publicado en redes sociales, que el América confirmó que Guillermo Almada se convirtió en el nuevo DT de las Águilas a partir del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La grandeza se construye todos los días.

Hoy comienza una nueva etapa.



Bienvenido al Club América, Guillermo Almada. 🦅💛💙#AlmadaEsÁguila #GrandesDeCorazón pic.twitter.com/n0E5zlRBqZ — Club América (@ClubAmerica) June 8, 2026

"Guillermo Almada, nuevo Director Técnico del Club América. El Club América anuncia la incorporación de Guillermo Almada como Director Técnico de las Águilas, quien se estará presentando en los próximos días en “el Nido de Coapa” para reunirse con los jugadores y directiva de cara a la preparación del torneo Apertura 2026", escribió el equipo en su cuenta de X.

En el comunicado, el club explica que será en los próximos días cuando el técnico uruguayo se presente en las instalaciones del "Nido de Coapa", para reunirse con jugadores y directiva para preparar el siguiente torneo.

Noticia Destacada Kimi Antonelli triunfa en el Gran Premio de Mónaco y sigue imparable en la Fórmula 1

"Guillermo Almada cuenta con una exitosa y amplia trayectoria como entrenador, luego de dirigir a distintos equipos de Sudamérica, México y España. Entre sus logros destacan la obtención de los títulos en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf en 2024".

"El estratega uruguayo y su cuerpo técnico arrancan una nueva etapa en el Club América con la ilusión y el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas, el equipo más ganador de la región", detalló el club en el documento.

América aseguró que la llegada de Almada es un motivo de alegría por la capacidad y reconocimiento con el que cuenta, además, aseguran que bajo su dirección técnica la nueva etapa de las Águilas estará a la altura de la exigencia del club y de la afición.