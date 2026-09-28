Liga MX: América golea a Necaxa y acecha la cima de la clasificación general del Apertura 2026

Las Águilas del América volaron alto en Aguascalientes y se llevaron los tres puntos, tras derrotar por 4-2 al Necaxa en el partido que cerró la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El equipo comandado por el técnico uruguayo Guillermo Almada logró la remontada en el Estadio Victoria para llevarse el triunfo y llegar a 20 puntos, con los que empata en la cima al Toluca pero por diferencia de goles se ubica en segundo general.

Cabe destacar que el América tiene un partido menos que los Diablos Rojos en el torneo, por lo que la posibilidad de arrebatarle la cima al equipo mexiquense está al alcance.

En el partido, el capitán azulcrema Henry Martin brilló al convertir un hat-trick y Miguel Borja completó el póker de anotaciones en Aguascalientes. Por el Necaxa anotaron Owen González y Julián Carranza.

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El colombiano Miguel Borja jugó su primer partido como titular, anotó por tercera jornada consecutiva y llegó a cuatro goles en 113 minutos con las Águilas.

"Era un partido complicado para nosotros y teníamos que ganar", dijo Almada. "Rescato que el equipo se ha repuesto permanentemente al ir en desventaja, intentaremos encontrar la solidez defensiva y generar más a la ofensiva".

Los Rayos del Necaxa del entrenador peruano Juan Reynoso se quedaron con ocho unidades en la decimoséptima posición.

Resultados Jornada 10

-Atlante 4-2 Monterrey

-Tijuana 2-3 Atlas

-Cruz Azul 3-3 Toluca

-Chivas 0-2 Querétaro

-Santos 1-0 Pachuca

-Tigres 1-0 Puebla

-Pumas 2-3 San Luis

-León 2-1 Juárez

-Necaxa 2-4 América

Clasificación General Apertura 2026

1. Toluca

2. América

3- Chivas

4. Querétaro

5. León

6. Atlas

7. Cruz Azul

8. Tijuana

9. Puebla

10. Monterrey

11. Pachuca

12. Pumas

13. San Luis

14. Atlante

15. Tigres

16. Santos

17. Necaxa

18. Juárez