Carlos Novelo queda quinto en la Trucks México Series de la NASCAR en Yucatán

El piloto yucateco Carlos Novelo Flota terminó en la quinta posición en la semifinal de la Trucks México Series de la Náscar disputado en el Autódromo “Emerson Fittipaldi” de Yucatán en lo que fue para él un fin de semana para el olvido.

El boxito llegó a la doble jornada en tierras del mayab con 13 puntos de diferencia del líder y con los malos resultados obtenidos en la doble jornada se va 24 abajo ya sin posibilidades de lograr el campeonato.

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El domingo comenzó mal para Charly ya que a pesar de terminar sexto en la clasificación sufrió una sanción que lo mandó a arrancar la carrera en el fondo de la parrilla con todo en su contra.

El yucateco luchó desde el arranque por ir subiendo posiciones y se mantuvo en la primera parte de la carrera en el sexto sitio hasta que sufrió un accidente que lo mandó de nueva al último lugar.

De nueva cuenta se abrió camino hasta meterse al quinto lugar donde recibió la bandera a cuadros con tiempo de 1:14.49.611 horas, a 23.605 segundos del primer lugar.

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En ningún momento Carlos mostró tener la máquina para poder pelear los primeros sitios, no tuvo la potencia adecuada para buscar subirse al pódium y darle la alegría a la afición que se dio cita en menor número con respecto del sábado.

El primer lugar fue para Jan Krüll (1:14.26.006), seguido de Roberto Espinosa (1:14.37.282) y Edwin Arenas (1:14.41.322). La gran final del serial será el 8 de noviembre en el Autódromo “Hermanos Rodriguez” en la Ciudad de México.