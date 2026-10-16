FMF pone freno a los árbitros: estas son las nuevas reglas tras las polémicas

Los árbitros del futbol mexicano tendrán nuevas restricciones dentro y fuera de las canchas. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) estableció medidas para regular sus actividades en encuentros no oficiales y limitar sus interacciones en redes sociales, luego de varias controversias que involucraron a Katia Itzel García y César Arturo Ramos.

Uno de los episodios que reavivó el debate fue el partido entre Cruz Azul y Toluca, que terminó con un empate de 3-3 y generó un enfrentamiento de declaraciones entre la silbante y Antonio 'Turco' Mohamed. El entrenador argentino cuestionó las decisiones arbitrales, mientras que la respuesta de García en redes sociales también provocó reacciones. Posteriormente, la árbitra no apareció en las designaciones de la Jornada 11.

Sin embargo, otro incidente encendió las alertas del organismo: la participación de César Arturo Ramos en un partido amateur, conocido como futbol de talacha, que terminó en una pelea colectiva. El altercado puso en riesgo la integridad física del árbitro mundialista y abrió la discusión sobre la conveniencia de que los silbantes profesionales participen en encuentros ajenos a las competencias oficiales.

De acuerdo con un comunicado atribuido a la Comisión de Árbitros, que fue difundido por los excolegiados Francisco Chacón y Fernando 'Cantante' Guerrero, los integrantes del gremio deberán solicitar autorización previa y por escrito para dirigir o jugar en partidos y torneos que no pertenezcan a la FMF ni a sus ligas afiliadas.

La solicitud tendrá que presentarse con al menos 15 días de anticipación. La disposición contempla encuentros amateurs, torneos llaneros, competencias empresariales, partidos de exhibición y eventos organizados por creadores de contenido. Con ello, el organismo busca establecer un mayor control sobre las actividades deportivas de sus árbitros fuera del calendario profesional.

Las nuevas disposiciones también incluyen el uso de las redes sociales personales. Según el documento difundido, los silbantes podrán conservar sus cuentas, pero deberán abstenerse de publicar, compartir, comentar o reaccionar a contenidos relacionados con decisiones arbitrales, tanto propias como de otros compañeros.

El criterio de la Comisión contempla evitar cualquier conducta que pueda interpretarse como parcial, inapropiada o contraria a la responsabilidad de la función arbitral. La intención es reducir situaciones que comprometan la percepción de neutralidad de los jueces y que alimenten controversias públicas sobre su trabajo.

Las medidas surgen en medio de cuestionamientos sobre la conducta y las actividades extracancha de algunos integrantes del arbitraje mexicano. Tanto el intercambio entre Katia Itzel García y Antonio Mohamed como el altercado que involucró a César Ramos colocaron al gremio bajo el escrutinio público.

De aplicarse conforme a los términos del comunicado, las nuevas reglas marcarán límites más estrictos para los árbitros fuera de los torneos oficiales y en sus plataformas digitales. El objetivo será proteger la imagen del arbitraje y evitar que las actividades personales generen nuevos conflictos para la Comisión de Árbitros.