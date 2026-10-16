'Potro' Gutiérrez sale de Cruz Azul Femenil por asistir al aniversario de América

La directiva de Cruz Azul ha tomado la decisión de darle las gracias a Raúl ‘Potro’ Gutiérrez, quien estaba al frente de Cruz Azul Femenil, luego de la polémica que se generó por la presencia del estratega en el 110 aniversario del América.

De acuerdo con la información que se tiene, la directiva del conjunto cementero no tomó de la mejor forma la presencia del estratega en el evento.

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Por ese motivo, la directora deportiva Fernanda Pons, tomó la decisión de sacarlos de la dirección del Cruz Azul Femenil, la situación se sumó a los malos resultados que ha tenido el equipo en las últimas jornadas.

¿Quién va a ser el nuevo técnico de Cruz Azul?

La decisión llega antes del viaje de Cruz Azul Femenil a Monterrey, donde se van a enfrentar a las Rayadas, por lo que tuvieron que mover las fichas de forma inesperada, para poder reestructurar el cuerpo técnico del equipo.

Para el próximo partido de Cruz Azul Femenil, va a estar en el banquillo Sánchez Yacuta, mientras que el técnico interino va a ser Joaquín Moreno, quien va a tomar las riendas del equipo.

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Joaquín Moreno ya había tenido la oportunidad de estar al frente del Cruz Azul Varonil, esto luego de la salida de Ricardo ‘Tuca’ Ferreti, también comandó al equipo en el 2015, cuando se fue del equipo Sergio Bueno.

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