Javier Aguirre cancela el cambio de banquillo del Valencia por una razón histórica

La tradición pesó más que una decisión personal de Javier Aguirre. El entrenador mexicano del Valencia confirmó que no cambiará de lugar el banquillo del equipo en el estadio Mestalla, luego de la polémica que provocó su intención de modificar la ubicación antes del partido de este sábado contra el Athletic.

Durante una rueda de prensa, el estratega reconoció que la propuesta había surgido por iniciativa propia, pero explicó que las reacciones que generó lo llevaron a reconsiderarla. Finalmente, decidió respetar una costumbre que ha acompañado al club durante más de un siglo.

Aguirre señaló que los 103 años de historia de Mestalla representan una razón suficiente para conservar la disposición habitual. Por ello, el conjunto valencianista seguirá utilizando el banquillo situado a la izquierda de la Tribuna, cerca del acceso al vestuario local.

El entrenador también aclaró que el cambio no obedecía a una necesidad operativa, pues ambos espacios cuentan con características similares. Se trataba de una preferencia personal que ya había aplicado durante su etapa al frente del Mallorca y que pretendía repetir en el equipo valenciano.

Sin embargo, la respuesta de parte de la afición dejó claro que la ubicación del banquillo no era un asunto menor para todos. La posición tradicional forma parte de la identidad del Valencia y facilita el acceso directo de jugadores, cuerpo técnico y trabajadores al terreno de juego, sin cruzarse con la delegación visitante.

Al explicar su decisión, Aguirre restó importancia al episodio y aseguró que no tenía un interés particular en mantener el cambio. El mexicano afirmó que no pretendía romper con las costumbres del estadio y descartó que la determinación estuviera relacionada con supersticiones o una postura inflexible de su parte.

La rectificación ocurre, además, en una etapa significativa para el recinto valencianista. Mestalla se acerca al final de su actividad después de más de 100 años en su actual emplazamiento, lo que ha incrementado el valor simbólico de sus espacios y tradiciones entre los seguidores del club.

Con esta decisión, el Valencia conservará su banquillo en el sitio de siempre para el encuentro frente al Athletic. La modificación planteada por Aguirre quedó descartada antes de llevarse a la práctica, por lo que el equipo mantendrá intacta una de las costumbres más reconocibles de su estadio.