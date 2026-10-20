¿Murió Vampiro Canadiense? Esto se sabe sobre el exluchador de la Triple A

Desde hace unas horas, Ian Richard Hodgkinson, mejor conocido como Vampiro Canadiense, ha sido tendencia en las redes sociales, tras salir rumores sobre su supuesta muerte.

El luchador es una de las figuras más grandes de la lucha mexicana, gracias a su talento y personalidad arriba del ring, pero que tras los rumores de su fallecimiento, las alarmas entre sus fans se prendieron.

Noticia Destacada ¿Quién es Benjamin Satterley, luchador conocido como Pac que murió a los 40 años?

¿Qué está pasando con la salud del Vampiro Canadiense?

Los rumores sobre el fallecimiento del luchador, son completamente falsos. Aunque para nadie es una sorpresa que ha tenido algunas complicaciones por las secuelas físicas de tantos años sobre el ring.

El luchador reveló en agosto de 2024 que había recibido un diagnóstico equivocado de Alzheimer, también habló de las complicaciones que tenía por sus lesiones.

Noticia Destacada AEW confirma la muerte del luchador PAC un día después de participar en un evento de la empresa

¿Quién es el Vampiro Canadiense?

El luchador nació el 31 de mayo de 1967, en Thunder Bay, Ontario, Canadá, desde joven comenzó su carrera en la lucha libre, aunque hace varios años tuvo que dejar el ring por temas de salud, sigue involucrado en los entrenamientos y otros eventos que lo mantienen cerca de sus fans.

Arrancó su carrera en la década de los años ochenta, pero fue en los noventa, cuando llegó al Consejo Mundial de la Lucha Libre (CMLL), donde se convirtió en uno de los luchadores más queridos por la afición.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal