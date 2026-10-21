Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Detienen en Cancún a Robert “N”, presunto líder de un grupo delictivo

Deportes

Rommel Pacheco pide aclarar 20 millones y habla sobre las críticas contra la CONADE

Rommel Pacheco habló sobre las diferencias que existen entre la CONADE y el COM.

Por Redacción Por Esto!

21 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Rommel Pacheco pide aclarar 20 millones y habla sobre las críticas contra la CONADE
Rommel Pacheco pide aclarar 20 millones y habla sobre las críticas contra la CONADE / Instagram:rommel_pacheco

Desde hace un tiempo se vive una fuerte polémica entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano (COM), pero el escándalo ha llegado a un nuevo nivel, pues Rommel Pacheco rompió el silencio sobre la entrega de recursos públicos, afirmando que existen pruebas que respaldan los montos entregados para las competencias internacionales.

Por medio de una entrevista con Gerardo Velázquez de León, Pacheco aseguró que la CONADE destinó 60 millones de pesos al COM para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aunque se había mencionado que la cantidad fue 40 millones.

Compartió que ganó una presea aurea el día del cumpleaños de su papá, la cual le dedicó

Noticia Destacada

Yessica Jocabed, la patinadora de 12 años de Quintana Roo que conquistó cinco oros en la Olimpiada Nacional

¿Qué ha pasado con el dinero faltante?

La principal polémica es la diferencia en los recursos destinados, Rommel Pacheco afirmó que la CONADE entregó 60 millones, también habló del financiamiento de los 62 atletas mexicanos que va a representar a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar.

“El recurso para los atletas que están yendo a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar está listo, está asignado para que el Comité Olímpico pueda disponer de él en el momento que quiera”

El joven cancunense de 14 años se impuso en la competencia.

Noticia Destacada

Conquista joven atleta cancunense Jethro Javier Brito maratón de Canadá

¿Hay problemas entre Rommel Pacheco y María José Alcalá?

Aunque han tenido algunas diferencias públicas, Rommel Pacheco reveló que no hay un problema entre la CONADE y el Comité Olímpico Mexicano.

“Por parte de CONADE no hay ninguna confrontación, al contrario, brazos abiertos para poder trabajar de la mano con las federaciones, con el Comité Olímpico, el Comité Paralímpico”

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar