Santo Domingo 2026: ¿Cuánto dinero recibirá cada atleta mexicano por medalla?

El éxito de la delegación mexicana en Santo Domingo 2026 tendrá una recompensa económica para sus protagonistas. El Gobierno de México anunció que los atletas recibirán un estímulo por cada medalla obtenida, con cantidades que alcanzan los 50 mil pesos para quienes conquistaron el oro.

La medida representa un cambio en el esquema de reconocimientos, ya que anteriormente se contemplaba principalmente la mejor presea conseguida por cada deportista. Ahora, todas las medallas obtenidas durante la competencia serán tomadas en cuenta para el pago.

¿Cuánto recibirá cada atleta por sus medallas?

De acuerdo con lo anunciado por Rommel Pacheco, director general de la Conade, los estímulos serán diferentes según el metal conseguido. Cada medalla de oro recibirá 50 mil pesos, la plata tendrá un reconocimiento de 35 mil y el bronce será premiado con 15 mil pesos.

En el caso de las competencias por equipos y conjuntos, los montos pueden presentar algunas variaciones. Los entrenadores también recibirán estímulos de acuerdo con las reglas establecidas para cada disciplina.

La nueva medida permitirá que un mismo deportista acumule el pago correspondiente a todas sus preseas. Como ejemplo, Pacheco señaló el caso de una nadadora mexicana que ganó 11 medallas, por lo que recibirá el estímulo correspondiente por cada una de ellas.

¿Cuántas medallas ganó México en Santo Domingo 2026?

La delegación mexicana cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una cosecha de 407 medallas, resultado que colocó al país en el primer lugar de la clasificación general.

México consiguió 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce, superando en el medallero a Colombia, República Dominicana y Cuba. La actuación representó uno de los mejores resultados para el deporte mexicano en esta competencia regional.

También aumentarán las becas para deportistas

Además de los premios por las preseas, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que habrá un incremento en las becas deportivas a partir de 2027. La medida busca fortalecer los apoyos económicos que reciben los atletas mexicanos.

La presidenta destacó que el deporte tiene un papel importante en la formación de niñas, niños y jóvenes, incluso cuando no todos llegan a participar en competencias como los Centroamericanos, Panamericanos o Juegos Olímpicos.

Osmar Olvera destaca el resultado de México

El clavadista Osmar Olvera, ganador de una medalla de oro, destacó la actuación de la delegación mexicana y llamó a dejar atrás las dudas sobre las posibilidades del país en el ámbito deportivo.

El atleta aseguró que los resultados de Santo Domingo 2026 demuestran que México puede plantearse objetivos más ambiciosos y trabajar para conseguirlos. Para Olvera, la actuación de la delegación confirma que es posible competir al máximo nivel y colocar al país entre los mejores.