Presidenta Sheinbaum abandera a México para Santo Domingo 2026 y pide competir con el ejemplo del Mundial

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abanderó este lunes 20 de julio a la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y pidió a los deportistas competir con entrega y pensar en el país durante cada prueba.

La mandataria comparó el compromiso de los atletas con la participación de la selección mexicana de futbol en el Mundial 2026, cuyos resultados provocaron celebraciones entre los aficionados.

“Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario”, expresó Sheinbaum durante la ceremonia. También reconoció el trabajo, los sacrificios y la disciplina que permitieron a los integrantes de la delegación llegar a la competencia regional.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto. La edición conmemorará los 100 años del certamen, que comenzó en la Ciudad de México en 1926.

¿Qué mensaje dio Sheinbaum a los atletas mexicanos?

La presidenta exhortó a las y los deportistas a recordar la historia y el esfuerzo de la población mexicana cada vez que entren a una pista, cancha o escenario de competencia.

Noticia Destacada SEP abre debate nacional para regular celulares, redes sociales e inteligencia artificial en escuelas

“Representar a México es algo único. Cada vez que compitan, piensen en este pueblo grandioso, resistente y trabajador que siempre sale adelante”, afirmó.

Sheinbaum recordó que antes del Mundial también pidió a los futbolistas nacionales que pensaran en México al disputar cada encuentro. De acuerdo con la mandataria, el equipo salió a la cancha con una convicción que contagió a millones de personas.

La delegación participará en una justa que reunirá a más de 6 mil atletas de 37 países y territorios, con más de 30 deportes incluidos en el programa.

Yareli Acevedo promete “dejar el alma” por México

La ciclista Yareli Acevedo recibió la bandera nacional y habló en representación de los atletas. La campeona mundial de ciclismo de pista aseguró que el equipo asumirá la responsabilidad de defender los colores del país.

“Vamos a darlo todo en cada competencia. Somos el sueño de millones de mexicanos y vamos a dejar el alma por nuestro país”, declaró.

Acevedo obtuvo la medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista de Santiago 2025 y será una de las representantes mexicanas en Santo Domingo.

En Palacio Nacional, abanderamos a la delegación mexicana que participará en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.



Representar a México es algo único. Cada vez que inicien una competencia, piensen en… pic.twitter.com/GXz2CRp7km — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 20, 2026

Santo Domingo 2026 será parte del camino a Los Ángeles 2028

Rommel Pacheco, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, señaló que los Juegos Centroamericanos y del Caribe forman parte del proceso deportivo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El funcionario destacó la responsabilidad de la delegación para mantener a México entre los países con mejores resultados en la historia de la competencia.

Santo Domingo 2026 contará con disciplinas como atletismo, natación, gimnasia, béisbol y taekwondo. Sus principales actividades tendrán como sede el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y otros recintos de República Dominicana.

IO