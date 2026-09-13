Karatecas yucatecas buscan boleto al Mundial Sub-21

Las karatecas yucatecas Sofi a Pacheco y Camila Osorio se encuentran en la Ciudad de México para tomar parte en el clasificatorio nacional al Campeonato Mundial Sub21. El auditorio de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) es el escenario del evento, donde los cuatro mejores exponentes del país de cada categoría y rama se dieron cita en busca del boleto al evento de noviembre que será en Polonia.

“Las dos jóvenes van bien preparadas, estuvieron entrenando por mucho tiempo en busca de conseguir este pase. No será nada sencillo, ya que solo una de cada categoría y rama logran su pase”, comentó al POR ESTO! Guadalupe Quintal, entrenadora de las dos jóvenes. Camila, una de las cartas más fuertes por su experiencia internacional, competirá en la división de -61 kilogramos. Por su lado, Sofia, una de las máximas promesas del país también con participación a nivel internacional, estará en la división de +68 kilos.

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“Ambas competidoras tienen grandes posibilidades de conseguir su boleto al Mundial, están entre las cuatro mejores del país, no será nada sencillo, pero tienen el nivel competitivo para lograrlo”. Por otro lado, la capitana de la selección nacional, Lupita Quintal, informó que el 28 y 29 de noviembre Mérida será sede del Elite Karate Open, un torneo nacional que contará con la presencia de los más importantes atletas de México.

“El evento será de carácter nacional, pero hemos invitado a varias competidoras de otros países y esperamos sus respuestas, el objetivo tiene la intención de que los jóvenes locales puedan vivir una experiencia internacional sin salir de casa”. La competencia será por categorías por edades y cinta, aunque la estelar será el Open, donde habrá premios económicos para los ganadores en las modalidades de kumite y de kata en ambas ramas.