Yucatán tendrá nuevos espacios deportivos y culturales con los Centros Comunitarios “México Imparable”

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco Marrufo, informó sobre las estrategias federales que se impulsan en materia deportiva durante la conferencia del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, donde destacó la creación de nuevos espacios comunitarios para fomentar la actividad física y cultural.

Como parte de estas acciones, dio a conocer los avances de los Centros Comunitarios “México Imparable”, que serán construidos en la zona de Tixcacal-Opichén, en Mérida, y en el municipio de Kanasín, con el objetivo de brindar instalaciones accesibles para la población.

Noticia Destacada Refuerzan estrategia contra la violencia hacia las mujeres en Yucatán con botones de auxilio y centros de atención

Pacheco Marrufo explicó que estos espacios estarán diseñados para ofrecer actividades deportivas, culturales y de formación, mediante clases y talleres dirigidos a niñas, niños, jóvenes y familias.

Los centros contarán con una multicancha cubierta, gimnasio de box, salones para teatro, danza y coro, además de un área de ajedrez al aire libre, sanitarios, vestidores y espacios destinados a la atención de la salud mental.

También incluirán infraestructura para actividades al aire libre, como cancha de futbol y una trotapista, con la finalidad de promover estilos de vida saludables y fortalecer la convivencia comunitaria.

Noticia Destacada Segey presenta estrategia para reducir el rezago escolar en Yucatán con becas y mejor infraestructura

Yucatán sumará cerca de 80 espacios deportivos

El titular de la Conade señaló que estos proyectos forman parte de una estrategia más amplia para ampliar la infraestructura deportiva en Yucatán.

A estas obras se suma la construcción de 46 canchas de futbol en coordinación con la Conade y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Además, se contemplan los espacios deportivos que desarrolla el Gobierno estatal, con lo que la entidad alcanzaría aproximadamente 80 instalaciones destinadas al deporte y la recreación.

El funcionario federal destacó que la apuesta es acercar oportunidades deportivas y culturales a más comunidades, utilizando estos espacios como herramientas para la prevención, la integración social y el desarrollo de talento local.