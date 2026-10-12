Conquista joven atleta cancunense Jethro Javier Brito maratón de Canadá

Con tan solo 14 años, el atleta cancunense Jethro Javier Brito Michel conquistó el primer lugar de la categoría 14-15 años en la prueba de 5 kilómetros del Marathon Beneva de Montréal 2026, celebrado el pasado 10 de octubre en Canadá, consolidándose como una de las jóvenes promesas del deporte quintanarroense.

Con un registro de 16 minutos y 45 segundos, Jethro Brito terminó en la posición 39 de la clasificación general entre 4 mil 284 participantes.

Por lo que fue el primero entre 62 competidores de su categoría y ocupó el lugar 34 de la rama varonil, en una jornada con temperatura de seis grados centígrados, en el país de la hoja de maple.

Para lograr el gran galardón en unos de los países con el clima más frio de Norte América que el día de la competencia osciló entre los seis grados centígrados; el seleccionado quintanarroense mantuvo un ritmo de 3:21 minutos por kilómetro, sumando un nuevo éxito a una temporada en la que conquistó el campeonato de duatlón en la Olimpiada Nacional CONADE 2026, además del quinto lugar en triatlón y la duodécima posición en los dos mil metros de atletismo.

Tras su actuación en Canadá, Jethro Brito, continuará su preparación para sus próximos compromisos, entre ellos su participación en el Maratón de Cancún, el 5 de diciembre, donde tendrá la oportunidad de competir en casa y ante su gente.

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Con resultados en duatlón, triatlón y atletismo, el joven cancunense Jethro Brito, continúa construyendo una trayectoria que ya trasciende fronteras, con el sueño de representar a México en unos Juegos Olímpicos.

Como se recordará, la joya puertomorelense Jethro Brito y Nicolás Gómez se alzaron como campeones nacionales de las Olimpiadas Nacionales CONADE; además de Patricio Manzur, que conquistó una plata, al cerrar las acciones de Duatlón y Acuatlón en Nayarit.

Ante ello, la primera de oro para la delegación estatal en la máxima justa deportiva amateur del país llegó por conducto de Jethro Brito en la prueba de Duatlón, dentro de la categoría 14-15 años varonil, luego de llegar a la meta y detener el cronómetro con 11 minutos y 16 segundos.

El segundo metal dorado fue por conducto de Nicolás Gómez López, quien tuvo una excelente participación en la prueba de Acuatlón, siendo el primero en cruzar la meta en la categoría 12-13 años, marcando un tiempo de 9 minutos y 23 segundos, para así alzarse como campeón nacional; además, Nicolás forma parte de la Academia de Deportes Acuáticos de la CODEQ y entrena en la Alberca Olímpica de Cancún.

Finalmente, la tercera presea de la jornada fue de Patricio Manzur Gaudiano, quien sumó una de plata en la prueba de Duatlón de la categoría 12-13 años, al cerrar con una marca de 12 minutos y 41 segundos.