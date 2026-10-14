Yessica Jocabed, la patinadora de 12 años de Quintana Roo que conquistó cinco oros en la Olimpiada Nacional

Con apenas 12 años, Yessica Jocabed Koh Pastrana se ha convertido en una de las jóvenes promesas del patinaje de velocidad en Quintana Roo. La deportista ha destacado por su disciplina, perseverancia y pasión por los patines, cualidades que la llevaron a conquistar cinco medallas de oro en la Olimpiada Nacional Conade y a fijarse una meta clara: representar a México en competencias internacionales.

Su historia comenzó cuando era pequeña, impulsada por la curiosidad y el gusto por los patines. Lo que inició como un juego en casa, con unos patines de juguete, pronto se transformó en una pasión que llevó a su familia a trasladarse hasta Playa del Carmen para que pudiera entrenar y desarrollar sus habilidades.

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A los seis años comenzó a practicar formalmente y, poco tiempo después, tuvo su primera experiencia competitiva. Aunque en aquella ocasión consiguió una medalla de bronce después de sufrir una caída durante la carrera, el resultado no la desanimó; por el contrario, confirmó que quería continuar en el deporte.

El camino hacia el éxito no fue inmediato. En su primera participación en la Olimpiada Nacional Conade, Yessica no consiguió subir al podio. Sin embargo, un año después logró una actuación sobresaliente al conquistar cinco preseas doradas, resultado que marcó un antes y un después en su trayectoria deportiva.

Entre los momentos más significativos de su carrera recuerda su participación en su primer clasificatorio nacional, así como la medalla de plata que obtuvo en el Campeonato Interasociaciones, la primera que consiguió en una prueba de ruta.

Una de las preseas tiene un significado especial. Durante una Olimpiada Nacional Conade, conquistó la de oro el mismo día del cumpleaños de su papá, quien además es su entrenador, por lo que decidió dedicarle el triunfo como regalo.

Su perseverancia y pasión por el deporte la llevó a conquistar cinco medallas de oro en juegos nacionales de la Conade / Especial

Detrás de los resultados hay una rutina que exige constancia y compromiso. La joven isleña explicó que alcanzar sus objetivos implica seguir un régimen alimenticio y, en ocasiones, dejar de lado actividades propias de su edad, como asistir a fiestas con sus amigos cuando se aproxima una competencia.

Para Yessica, cada medalla representa no solo el esfuerzo individual, sino también el respaldo de su familia y de quienes contribuyen a su preparación deportiva.

Como parte de la iniciativa Historias Detrás de la Medalla, Jacobo Arzate, titular de la Comisión del Deporte de Quintana Roo (Codeq), visitó el hogar de la deportista en Isla Mujeres, donde sostuvo una charla con ella para conocer más sobre sus inicios, logros y las aspiraciones que mantiene dentro del patinaje de velocidad.

Durante el encuentro, la atleta compartió que disfruta entrenar y competir, y que su principal motivación es superarse día con día. También reconoció que, aunque los triunfos son motivo de orgullo, el proceso requiere sacrificios y una preparación constante.

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Tiene dos objetivos

Lejos de conformarse con lo conseguido, Yessica Jocabed ya trabaja con la mirada puesta en nuevos desafíos. Entre sus principales objetivos está alcanzar seis medallas de oro en una próxima edición de la Olimpiada Nacional Conade y, a largo plazo, formar parte de la Selección Mexicana de Patinaje de Velocidad.

“Mi motivación es ser mejor cada día. Hoy tengo dos objetivos firmes: el primero es conseguir seis oros en Olimpiada Nacional y el segundo es que me veo patinando con la Selección Mexicana y es algo que quiero lograr”, afirmó.

La campeona nacional envió un mensaje a todos los niños y jóvenes deportistas de Quintana Roo, a quienes invitó a mantener la constancia y no abandonar sus sueños ante las dificultades.

“Nunca hay que rendirse y menos dejar de trabajar para conseguir los objetivos que uno se proponga”, concluyó.

La historia de Yessica Jocabed Koh Pastrana refleja cómo una pasión nacida durante la infancia puede convertirse en un proyecto de vida. Desde Isla Mujeres, la joven patinadora continúa sumando experiencias y medallas, con la ilusión de que sus próximos triunfos la acerquen a vestir los colores de México en unas Olimpiadas.