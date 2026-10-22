André Lagravere “El Galo” quiere triunfar en Mérida antes de cumplir su sueño en Madrid

El matador yucateco André Lagravere El Galo buscará hacer el paseíllo de doctor el próximo año en la Plaza de Toros más importante del mundo, el de Las Ventas, en España.

Pero antes de tomar la alternativa, el menor de la dinastía Lagravere partirá plaza este domingo 25 de octubre en la apertura de temporada 2026-2027 de la Plaza de Toros Mérida.

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“El estar en la Mérida es un sueño, haré lo que pocos toreros tienen la oportunidad de hacer, ya que torearé la primera corrida de la temporada. En febrero pasado estuve en el último festejo de la campaña pasada, eso me da mucha ilusión y me compromete a darlo todo”, comentó El Galo en entrevista al POR ESTO!

“En este momento mi mente está en la corrida del domingo y en tener una gran actuación, pero estamos listos para intentar el próximo año confirmar la alternativa en Madrid, es el sueño de todos los toreros, sobre todo después de poder haberlo hecho ya en La México”.

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En su última tarde en la Mérida, el 22 de febrero de este año, André se inventó una faena de gran mérito ante un toro inválido, después de su gran actuación el juez se negó a darle la oreja, lo que provocó una bronca con el público, al final el matador dio vuelta al ruedo.

“Me llena de orgullo estar presente de nueva cuenta, ya que demuestra que estoy en el gusto de los aficionados, la última vez me fui con un buen sabor de boca por lo que hice y este domingo me entregaré al máximo para que todos salgan contentos”.