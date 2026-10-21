Defensa pide la absolución de un médico de Maradona, el "chivo expiatorio" del juicio por su muerte

El principal imputado por la muerte de Diego Maradona, el neurocirujano Leopoldo Luque, es un "chivo expiatorio de esta causa", dijo este miércoles uno de sus abogados al pedir su absolución en la etapa final del juicio.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 de un paro cardiorrespiratorio y un edema pulmonar mientras estaba en una internación domiciliaria en Tigre, cerca de Buenos Aires.

El astro del fútbol, de 60 años, había sido operado tres semanas antes por un hematoma en la cabeza.

Tras seis meses de juicio y más de 70 testigos, la fiscalía pidió 12 años de prisión para Luque tras acusarlo de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que era consciente de que sus acciones u omisiones podían causar la muerte.

Este miércoles, Francisco Oneto, uno de los abogados de Luque, pidió la absolución y la condena mínima por homicidio culposo en caso de que el tribunal no coincida en declararlo inocente. Si prospera su pedido, el neurocirujano se expondría a una pena de dos años de prisión extramural.

La defensa planteó que Maradona no presentaba signos de un riesgo inminente y que el evento que terminó con su vida fue repentino y no previsible.

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"Condenar a un inocente para honrar un ídolo no es justicia, es convertir a un inocente en un chivo expiatorio", dijo Oneto al tribunal del juicio que se lleva adelante en San Isidro, cerca de Tigre.

Otros cinco profesionales de la salud son también acusados de homicidio. Para ellos la fiscalía pide entre cuatro y 12 años de prisión. Para un séptimo acusado se pidió la absolución.

Señalamiento

El abogado de la coordinadora médica Nancy Forlini, una de las acusadas, también le endilgó la responsabilidad de la salud de Maradona a su médico de cabecera y a su psiquiatra.

"Leopoldo Luque y Agustina Cosachov lideraban el equipo médico tratante y se encontraban obligados a garantizar la salud del paciente", señaló Nicolás D'Albora.

La fiscalía pidió 10 años de prisión para Forlini también por homicidio con dolo eventual, por no haber suministrado equipamiento médico básico para la internación domiciliaria.

Sin embargo, Forlini solo tenía que proveer "servicios que piden los médicos tratantes, quienes nunca le pidieron a Nancy ningún tipo de aparatología", replicó su defensa.

¿Con problemas cardíacos?

Uno de los pilares de la acusación es el informe de una junta médica integrada por unos 20 especialistas, que describió a Maradona como un paciente con afecciones cardíacas, renales y hepáticas y concluyó que la atención que recibió durante su internación domiciliaria fue "inadecuada, deficiente y temeraria".

En su alegato que se extendió durante cerca de ocho horas este miércoles, la defensa de Luque cuestionó que Maradona fuera un paciente con problemas cardíacos.

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"Se instaló que Maradona era cardíaco y hasta la junta médica lo adoptó como cierto. No tenían la más mínima idea, pero como habían leído diarios desde los 2000 lo dieron por hecho", dijo Oneto, en referencia a un evento cardíaco que sufrió el campeón argentino ese año.

Según el defensor, el corazón de Maradona se había recuperado por completo después de aquel episodio. También reconoció que Maradona tenía problemas renales pero que "era un cuadro asintomático que al no poder advertirse no se puede derivar sus consecuencias".

"Diego me defendería"

Entre los imputados, Luque es el más expuesto públicamente, tanto por el papel central que le atribuye la acusación como por la estrecha relación que mantuvo con Maradona.

"Yo lo quería mucho, lo amaba, era mi ídolo y mi amigo", dijo Luque al inicio del juicio. "Soy inocente y lamento mucho su muerte", aseguró entonces.

Luque comenzó su relación con Maradona en 2016 y con los años se convirtió en la referencia médica del Diez. Además de atenderlo, hacía de nexo cuando el astro necesitaba consultar otras especialidades, como odontología.

"Él confiaba en mí, yo era un facilitador de algunas cosas", dijo en otra de sus comparecencias.

El juicio concluye su etapa de debate este jueves y el tribunal podría demorar meses en emitir su sentencia.