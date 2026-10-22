Estudiantes vence 3-2 a Flamengo en penales y va a la final de la Libertadores ante Palmeiras

Con un gigantesco Fernando Muslera en la portería, Estudiantes de La Plata derrotó este jueves 3-2 en penaltis al campeón Flamengo en el estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026, en la cual enfrentará al Palmeiras.

Muslera detuvo en la tanda de penales tiros de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique para dar al Pincha su boleto a la gran final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en la que tendrá el reto de romper el implacable dominio establecido por clubes de Brasil en el torneo.

Equipos brasileños han acaparado el título continental en los últimos siete años. La serie, que no tuvo goles en la ida ni en la vuelta, se decidió desde los doce pasos por una resistencia notable del Pincha, que se sobrepuso a la expulsión de Baltasar Rodríguez en el minuto 50 por doble amonestación.

"El futbol da revancha en lo personal y en lo grupal, hace mucho que no se llegaba a una instancia asi y ahora queda disfrutar y seguir con el cuchillo entre los dientes", celebró Muslera.

Estudiantes jugará su primera final de la Libertadores desde desde 2009, cuando ganó su cuarto título con Alejandro Sabella como entrenador y Juan Sebastián Verón, actual presidente del club, como líder en cancha. Sus títulos anteriores fueron en 1968, 1969 y 1970 con Osvaldo Zubeldía en el banquillo. En la final de 1968 derrotó justamente al Palmeiras.

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La clave: una defensa impermeable

Estudiantes, que contó en defensa con el debut copero de Marcos Rojo tras haber sido habilitado con intervención del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), anuló a la lujosa ofensiva del Flamengo.

El Mengão acabó la primera mitad sin patear siquiera una vez al arco y, en cambio, veía trabajar a su arquero, Agustín Rossi.

El golero argentino hizo dos progigiosas paradas que evitaron un temprano colapso rubro-negro ante el equipo entrenado por "El Cacique" Alexander Medina: bloqueó un remate a bocajarro de Marcos Rojo (15') y voló para despejar un tiro desde la frontal del área de Baltasar Rodríguez (17').

La expulsión de Rodríguez en la segunda parte parecía marcar un punto de inflexión, pero los cariocas no fueron capaces de romper la resistencia pincharrata.

Ni el sorpresivo regreso de Giorgian de Arrascaeta, que jugó su primer partido desde que se fracturó la muñeca izquierda a finales de septiembre en un amistoso de su selección, Uruguay, ante Corea del Sur, cambió las cosas.

Otras variantes estelares como Bruno Henrique o el ecuatoriano Gonzalo Plata tampoco quebraron la resistencia visitante. Quien estuvo más cerca fue Plata, con un centro de Paquetá, pero Muslera tapó (82').

Reivindicación

A sus 40 años, Muslera necesitaba una actuación estelar como la de este miércoles en el tramo final de su carrera. En el Mundial 2026 se convirtió en el único futbolista uruguayo en disputar cinco Copas del Mundo, pero tuvo una terrible presentación con errores graves que dejaron por fuera a Uruguay en la fase de grupos.

"Más allá de que salga bien o mal, siempre hay que dar la cara, hacerse responsable de las buenas y de las no tan buenas", dijo tras su hazaña en el Maracaná.

Estudiantes puede desequilibrar la balanza entre Argentina y Brasil en el historial de la Libertadores. Ambos países están igualados con 25 títulos cada uno.

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Sed de revancha

El Palmeiras, que busca su cuarto título en la Libertadores y el tercero en el ciclo del entrenador portugués Abel Ferreira, estuvo el miércoles al borde del precipicio, pero clasificó a la final al derrotar 5-3 también en los penaltis al Fluminense.

El portero Carlos Miguel detuvo el tiro de Nonato en el cuarto turno tricolor para decidir. El Fluminense forzó la tanda al ganar 1-0 en Sao Paulo, después de perder 2-1 en Rio. Ferreira, blanco de críticas por un partido muy conservador que le pudo costar la eliminación, sacó pecho.

"Estoy intentando romper mis propios récords y ustedes se esfuerzan en recordarme que no soy lo suficientemente bueno", cuestionó a la prensa. Ferreira puede convertirse en el tercer entrenador que gana tres Libertadores, junto a Carlos Bianchi y Zubeldía. Bianchi alzó el trofeo cuatro veces, una con Vélez Sarsfield (1994) y tres con Boca Juniors (2000, 2001 y 2003).