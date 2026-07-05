México vs. Inglaterra Mundial 2026: doblete de Bellingham complica a México, pero vive | VIDEO

El duelo entre la Selección Mexicana y la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026 se complicó de forma inmediata para el conjunto tricolor, que ya se encuentra abajo en el marcador 2-0 en una fase decisiva del encuentro.

El segundo gol llegó tras un error en la salida de Gil Mora, acción que fue aprovechada por el conjunto inglés para acelerar la jugada. Harry Kane filtró con precisión el ataque, desarmando la defensa mexicana y generando una oportunidad clara dentro del área.

¡NO TE LO CREO! ESE ERROR Y NOS CUESTA EL 0-2 😮‍💨



¡Vamos, México! ¡Sí se puede!#ElMundialEsNuestro y el México vs Inglaterra se vive por @canalestrellas, @micanalcinco y @vix Ver menos pic.twitter.com/af5T8lX4fF — TUDN MEX (@TUDNMEX) July 6, 2026

La definición fue obra de Jude Bellingham, quien firmó su doblete con un remate de cabeza contundente, imposible para el arquero mexicano. La acción reflejó la superioridad ofensiva de Inglaterra en los momentos clave del partido.

El golpe anímico fue inmediato para la Selección Mexicana, que quedó desordenada en el fondo tras la jugada y obligada a reorganizarse rápidamente si pretende mantenerse con vida en el torneo.

GOL DE INGLATERRA 😢



Jude Bellingham abre el marcador a favor de los ingleses



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Con el reloj en su contra, México intenta reaccionar en el cierre del encuentro, mientras Inglaterra controla el ritmo del partido y aprovecha cada error del rival para consolidar su ventaja en este cruce del Mundial 2026.