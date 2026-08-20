Netflix estrena Habilidad Física 100 México: lista completa de atletas y famosos participantes

La fuerza, resistencia y capacidad mental serán llevadas al límite con la llegada de “Habilidad Física 100: México”, el nuevo reality de Netflix que reunirá a un centenar de participantes provenientes de diferentes disciplinas deportivas y actividades profesionales.

El programa apostará por una competencia donde no existirán ventajas por género, peso o especialidad, ya que todos los concursantes deberán enfrentarse en pruebas diseñadas para medir sus capacidades físicas y su fortaleza mental.

Entre los nombres que más llamaron la atención se encuentran Místico, una de las figuras más reconocidas de la lucha libre mexicana, y Vanessa Huppenkothen, comentarista deportiva y triatleta, quienes formarán parte de un elenco integrado por atletas profesionales y representantes de distintos sectores.

La dinámica del reality estará basada en una eliminación directa e individual, donde cada participante tendrá que superar desafíos de fuerza, velocidad, resistencia, agilidad y trabajo en equipo hasta quedar solamente uno como ganador de la competencia.

El formato busca reunir perfiles completamente diferentes: desde medallistas olímpicos, peleadores de artes marciales mixtas y especialistas en CrossFit, hasta militares, policías, bomberos, trabajadores de la construcción y atletas de disciplinas poco convencionales.

Entre los participantes destacados también aparecen nombres como Luis Hernández “El Matador”, exfutbolista mexicano; Carlos Salcido, exjugador profesional; Jorge Cantú, beisbolista; además de deportistas como Liliana Ibáñez, Jahir Ocampo y Miguel de Lara, representantes del deporte olímpico.

El programa también contará con competidores provenientes de la lucha libre, incluyendo a Atlantis Jr., Soberano Jr. y Místico, así como atletas de combate como Lazy Boy, Luis Pride, Emmanuel Benítez y otros especialistas en disciplinas como Muay Thai y artes marciales mixtas.

La diversidad será uno de los elementos principales de la producción, pues el elenco incluye también bailarines, cantantes, creadores de contenido y personas con historias deportivas particulares, como el reconocido “El albañil legendario” y un taquero que buscará demostrar su condición física.

Habilidad Física 100: México llegará a la plataforma de Netflix el próximo 16 de septiembre de 2026, con una temporada que promete convertirse en una de las apuestas de competencia más exigentes realizadas en el país.

El ganador será reconocido como la persona con el físico más completo de México y recibirá un premio económico, después de superar una serie de retos donde la disciplina, estrategia y resistencia serán determinantes.

Con una mezcla de deportistas de alto rendimiento y participantes con historias únicas, el reality buscará demostrar que la capacidad física no depende solamente de una profesión o disciplina, sino de la preparación y la mentalidad para enfrentar cualquier desafío.qsa