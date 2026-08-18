“Todo fue un robo”: Elisa “La Yuca” explota tras su derrota en La Madre de Todas las Batallas en Mérida

Luego de su derrota durante su participación en La Madre de Todas las Batallas 3, realizada en Mérida, la creadora de contenido Elisa “La Yuca” arremetió contra la organización del evento y acusó un presunto favoritismo hacia su contrincante, Nicole Guzmán, “Lady Therian”.

A través de redes sociales, la creadora de contenido compartió un video en el que agradeció a su familia, amigos y entrenadores por el apoyo que le brindaron durante su preparación para participar en el torneo de box, en el que también compitieron otras personalidades de internet.

Sin embargo, Elisa “La Yuca” afirmó que durante su participación enfrentó malos tratos y situaciones que, según señaló, tuvieron la intención de dejarla en vergüenza. Ante ello, aseguró que no estaba dispuesta a guardar silencio.

“Yo no me voy a quedar callada, yo voy a decir las cosas como son. Voy a defender mis derechos como cualquier persona. La verdad es que primero está mi dignidad ante todo”, declaró.

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Aunque reconoció y agradeció el trabajo de los organizadores, manifestó su desacuerdo con la decisión tomada en favor de su contrincante y acusó que el resultado habría estado condicionado por intereses ajenos a la competencia.

La creadora de contenido también señaló que desde el inicio de su participación se presentaron diversas irregularidades. Entre ellas, mencionó que no respetaron la música que había elegido para su entrada, además de que no proyectaron el video que había preparado para ese momento.

Pese a las inconformidades expresadas, Elisa “La Yuca” aseguró que recibió el pago que había sido acordado por su participación al finalizar el evento y afirmó que decidió dejar ese aspecto a un lado después de la pelea.

Por su parte, los organizadores de La Madre de Todas las Batallas emitieron un comunicado para aclarar su postura sobre el resultado de la pelea. En el documento señalaron que las decisiones relacionadas con los combates fueron responsabilidad de la H. Comisión de Box y Lucha Libre Profesional de Mérida.

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De acuerdo con los organizadores, dicha Comisión fue la encargada de avalar el evento y estuvo integrada, entre otros, por jueces, réferis, médicos, campanero y tomador de tiempo.

Por ello, la organización se deslindó de la responsabilidad sobre los resultados de las peleas y señaló que estos correspondieron a las autoridades encargadas de sancionar los combates.