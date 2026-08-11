KeMonito: antes de ser un ícono de la lucha libre vendió elotes y reparó autos

Antes de convertirse en uno de los personajes más reconocibles de la lucha libre mexicana, Jesús Juárez Rosales tuvo una vida alejada de los reflectores. Trabajó como carpintero, mecánico y vendedor de elotes, sin imaginar que terminaría convertido en un ícono de los cuadriláteros.

Jesús Juárez Rosales nació el 3 de julio de 1967 en Guadalajara, Jalisco, y vive con acondroplasia, condición que determina una estatura baja. Su camino hacia el ring comenzó gracias a su cercanía con algunos mini luchadores, entre ellos Gran Nikolai y Filia Estrella.

De los oficios al cuadrilátero

El mundo de la lucha libre no fue su primera opción. Juárez Rosales había desarrollado diferentes trabajos antes de acercarse profesionalmente a los encordados, pero la amistad con otros luchadores despertó su interés por este deporte.

Al principio tuvo dudas por el riesgo de sufrir golpes y lesiones. Sin embargo, decidió prepararse y comenzó un proceso de entrenamiento en Tlalnepantla, Estado de México, donde se preparó para dar sus primeros pasos como luchador.

Su debut ocurrió con el nombre de El Duende Maya, aunque aquel personaje todavía estaba lejos de convertirse en la figura que posteriormente conquistaría al público.

Tinieblas y el nacimiento de Alushe

Un encuentro decisivo en su carrera ocurrió cuando el legendario Tinieblas decidió incorporarlo como compañero y mánager. La alianza dio paso a un personaje completamente diferente: Alushe.

El nombre y la apariencia estaban inspirados en los aluxes de la mitología maya. Su vestimenta de pelo blanco, elementos prehispánicos y aspecto fantástico le dieron una identidad propia, además de recordar visualmente a los populares Ewoks de Star Wars.

Alushe rápidamente dejó de ser un simple acompañante. En distintas funciones intervenía en los combates, ayudaba a Tinieblas y se enfrentaba a luchadores que lo consideraban un rival fácil por su tamaño.

Alushe también conquistó la televisión

La popularidad de Alushe pronto rebasó los límites de la lucha libre. Durante las décadas de los 80 y 90, el personaje apareció en diferentes producciones televisivas y espacios de entretenimiento.

Entre sus participaciones destacaron programas como Las Aventuras de Capulina, Súper Vacaciones y Odisea Burbujas. También llegó a otros formatos, entre ellos cómics, lo que permitió que su imagen llegara a un público todavía más amplio.

¿Cómo nació KeMonito?

El personaje que marcaría una nueva etapa en la carrera de Jesús Juárez Rosales apareció en 2003, cuando el luchador decidió dejar atrás a Alushe y comenzar una nueva historia dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Así surgió KeMonito, personaje que adoptó una imagen completamente diferente, con un característico traje azul y amarillo y una personalidad llena de energía.

La nueva mascota del CMLL rápidamente se ganó el cariño de los aficionados. Su presencia en las funciones, sus enfrentamientos con los rudos y su peculiar apariencia lo convirtieron en uno de los personajes más populares de la lucha libre mexicana.

De la lucha libre a los memes

Con el paso de los años, KeMonito trascendió los escenarios de la lucha libre. Su imagen comenzó a circular ampliamente en memes, anuncios y redes sociales, convirtiéndolo en un personaje reconocido incluso por personas que no siguen habitualmente este deporte.

Su historia también llegó al cine documental con KeMonito: La última caída, producción dedicada a conocer más sobre el personaje y la trayectoria de quien estuvo detrás de la máscara.

Aunque Jesús Juárez Rosales ya no forma parte del CMLL, la figura de KeMonito permanece como uno de los personajes más recordados de la cultura popular mexicana.

La transformación de Alushe a KeMonito representa así una de las historias más singulares de la lucha libre: un hombre que pasó por distintos oficios, llegó al cuadrilátero y terminó creando un personaje capaz de conquistar a varias generaciones.