Orbelín Pineda marca golazo y Monterrey avanza a Semifinales de Leagues Cup

Rayados encontró la recompensa a su insistencia en los últimos minutos y aseguró su presencia entre los cuatro mejores de la Leagues Cup 2026. El conjunto regiomontano derrotó 2-1 al Chicago Fire en un duelo intenso que terminó definido por una brillante aparición de Orbelín Pineda.

El partido tuvo momentos de tensión para el equipo dirigido por Matías Almeyda, que primero tomó ventaja y después vio cómo el conjunto estadounidense igualaba el marcador. Cuando el encuentro parecía dirigirse a una definición desde el punto penal, Pineda apareció para cambiar por completo el desenlace.

Andrada evita el primer golpe del Chicago Fire

El conjunto de Chicago tuvo la primera oportunidad clara apenas al minuto 13, cuando Esteban Andrada tuvo que intervenir para mantener con vida a Rayados. El arquero argentino respondió ante una llegada peligrosa de Robert Lewandowski y evitó que los locales se adelantaran.

Monterrey comenzó a ganar terreno conforme avanzaron los minutos y generó varias aproximaciones sobre el arco defendido por Chris Brady. Hugo Cuypers estuvo cerca de abrir el marcador con un cabezazo, mientras Jesús “Tecatito” Corona también probó suerte con un disparo que se fue por encima de la portería.

Ocampos falla un penal y Rayados encuentra el 1-0

La presión de Monterrey provocó una jugada que terminó en penal. Hugo Cuypers cayó dentro del área después de un contacto con el arquero Brady, por lo que el árbitro señaló la pena máxima. La acción también fue revisada por el VAR ante la posibilidad de una expulsión.

Lucas Ocampos tomó la responsabilidad, pero su disparo terminó en uno de los postes al minuto 40. El argentino desperdició así una oportunidad inmejorable para adelantar a los regiomontanos.

Rayados, sin embargo, no tardó en reaccionar. En los minutos finales de la primera parte, Gerardo Arteaga cobró una pelota parada y colocó un centro preciso que Víctor Guzmán aprovechó con un remate de cabeza para establecer el 1-0.

Chicago Fire empata y pone contra las cuerdas a Rayados

El cuadro estadounidense salió con mayor intensidad para la segunda mitad y encontró el empate al minuto 60. Un error en la salida de Lucas Ocampos permitió que Chicago recuperara el balón y construyera una rápida jugada ofensiva.

La acción terminó con Philip Zinckernagel, quien recibió dentro del área y definió con la pierna derecha para colocar el 1-1. El gol cambió el escenario y obligó a Rayados a resistir los ataques del conjunto local.

Durante los minutos siguientes, Chicago Fire buscó aprovechar el momento para conseguir la remontada, mientras Monterrey intentaba recuperar el control y encontrar espacios para volver a ponerse arriba en el marcador.

Orbelín Pineda saca un golazo y mete a Rayados en semifinales

Cuando el encuentro parecía encaminado hacia los penales, apareció la figura de Orbelín Pineda. El mediocampista recibió el balón cerca del borde del área y, sin dejarlo caer, conectó un espectacular disparo que terminó en el fondo de las redes.

El gol llegó al minuto 83 y significó el 2-1 definitivo para Rayados, que de esta manera selló su boleto a las semifinales de la Leagues Cup.

Con el triunfo, Monterrey mantiene vivo su camino en el torneo y ahora espera conocer a su siguiente rival, que saldrá del enfrentamiento entre América y Columbus Crew. Las semifinales de la Leagues Cup están programadas para el 1 y 2 de septiembre.