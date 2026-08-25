José María Morelos queda incomunicada por falla en telefonía celular e internet; un apagón complicó más la situación

Sin señal de celular e Internet se quedó la ciudad poco después de las 16:00 horas y hasta ahora no se ha restablecido: Además poco después de las 19:00 horas se registró interrupción de la energía eléctrica por poco más de 40 minutos.

La ausencia de la señal de telefonía móvil e Internet desde las 16:00 horas, ha dejado que mucha gente de esta ciudad incomunicada con el resto del estado y del país.

Solamente había señal de Internet a través de fibra óptica, pero cuando falló el servicio eléctrico a las 19:00 horas hasta las tiendas se quedaron en penumbras y no pudieron ya cobrar su mercancía a través de tarjetas bancarias.

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La interrupción del servicio eléctrico no solamente se registró en esta ciudad, sino en otros poblados como Dziuché y Saban, las poblaciones más grandes después de la cabecera, solo que ahí el servicio falló desde las 17:00 horas, confirmó el exalcalde Ambrosio Chimal.

El lunes llegó a esta ciudad personal técnico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para darle mantenimiento a la red eléctrica del municipio, con el objetivo de que ya deje de fallar.