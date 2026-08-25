Clara Brugada invita a las juventudes a “farmear aura” en la nueva Utopía México-Tenochtitlan

La Ciudad de México sumó un nuevo espacio pensado para que las juventudes convivan, experimenten y desarrollen su creatividad lejos del uso pasivo de las pantallas. Durante la apertura de la Utopía México-Tenochtitlan, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, invitó a los jóvenes a salir al espacio público y hasta a “farmear aura”.

El recinto se ubica en las inmediaciones de la estación Metro Colegio Militar y fue concebido como un lugar de encuentro e imaginación. La propuesta combina actividades recreativas, culturales y tecnológicas para ofrecer a las nuevas generaciones distintas formas de convivir y desarrollar sus capacidades.

Clara Brugada llama a “farmear aura” fuera de las pantallas

Durante la inauguración, Clara Brugada planteó que las juventudes también necesitan espacios donde puedan relacionarse cara a cara y realizar actividades sin depender de una pantalla. Por ello, destacó la posibilidad de jugar, practicar deporte y explorar experiencias inmersivas dentro de la nueva Utopía.

La mandataria capitalina señaló que el objetivo es que los visitantes puedan recorrer mundos virtuales, utilizar simuladores deportivos, conocer el Laberinto de los Espejos y participar en juegos de mesa. Todo ello forma parte de una propuesta que busca recuperar la convivencia presencial entre jóvenes.

Utopía México-Tenochtitlan apuesta por la creación tecnológica

Además de las actividades recreativas, el inmueble cuenta con espacios dedicados a la creación tecnológica. Entre sus instalaciones se encuentran aulas de baile digital y áreas destinadas a producir cómics, manga y videojuegos, así como laboratorios especializados en robótica y realidad virtual.

La Utopía México-Tenochtitlan también dispone de un taller textil donde los usuarios podrán confeccionar y realizar trueques de prendas. La intención es reunir en un mismo lugar actividades relacionadas con la cultura, el entretenimiento, la innovación y la creatividad.

La meta es que los jóvenes pasen de consumidores a creadores

Uno de los principales objetivos planteados por Clara Brugada es modificar la relación que las juventudes tienen con la tecnología. La mandataria explicó que la intención no es limitar su uso, sino impulsar que los jóvenes aprendan a crear mediante las herramientas digitales.

La propuesta incluye que quienes disfrutan de los videojuegos puedan conocer también el proceso para diseñarlos y programarlos, además de acercarse a la construcción de robots y otras aplicaciones tecnológicas.

De esta manera, la nueva Utopía México-Tenochtitlan busca que la tecnología funcione como una herramienta para expresar ideas, desarrollar habilidades y estimular la imaginación, en lugar de reducirse únicamente al consumo de contenidos.