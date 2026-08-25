Poncho de Nigris propone pelea entre Masad y Ese Pérez en Ring Royale

El conductor regiomontano Poncho de Nigris volvió a encender las redes sociales al proponer públicamente un enfrentamiento de boxeo entre el creador de contenido árabe Masad Yaltiy y el influencer Ese Pérez. El empresario señaló que tiene interés en realizar el combate en su próximo evento de Ring Royale.

Fue por medio de sus redes sociales que el regiomontano lanzó la propuesta de tener a los dos participantes de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, en su evento de boxeo. Esto tras los últimos enfrentamientos entre ambas figuras que han generado gran emoción entre los seguidores

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¿Cuál fue la propuesta de Poncho de Nigris para la pelea?

Por medio de su cuenta de X (antes Twitter), De Nigris confirmó que las gestiones para pactar la pelea ya se encuentran avanzadas, asegurando que Masad dio el visto bueno para subir al ring y que únicamente resta afianzar el acuerdo contractual con el streamer mexicano y poder tenerlos en Ring Royale.

“Masad ya está para RR solo me falta cerrar a Ese Perez se viene otra buena pelea”, escribió De Nigris, acompañando su publicación con una encuesta en donde los usuarios pudieran votar por el personaje que consideran que tiene más probabilidades de ganar en el posible combate.

Masad ya está para RR solo me falta cerrar a Ese Perez 👑🥊 se viene otra buena pelea. 🔥🔥🔥



Quien gana ? — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) August 25, 2026

De concretarse las negociaciones para Ring Royale 2, el cruce se sumará a la cartelera de boxeo entre creadores de contenido y figuras del entretenimiento. Sin embargo; por ahora no está confirmada la participación del mexicano, aunque los roces que han tenido ambas figuras han generado expectativas en el público.

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