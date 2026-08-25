Nailea Norvind llora en Top Chef VIP al tener que cocinar un conejillo de indias

Una inesperada situación dentro de Top Chef VIP 5 llevó a Nailea Norvind al límite de sus emociones. La actriz abrió la caja asignada para uno de los retos y descubrió que debía trabajar con un pequeño conejillo de indias, algo que inmediatamente le provocó una fuerte reacción.

Frente a sus compañeros y al jurado del reality, la intérprete comenzó a llorar y manifestó su rechazo a acercarse al animal. La situación se volvió especialmente complicada porque aseguró que el pequeño ejemplar le hizo pensar en su mascota, por lo que le resultó difícil verlo simplemente como parte de un desafío gastronómico.

¿Por qué lloró Nailea Norvind en Top Chef VIP?

El momento ocurrió durante un reto sorpresa en el que cada participante debía abrir una caja para conocer el ingrediente que utilizaría en su platillo. Cuando llegó el turno de Nailea Norvind, la actriz se encontró con el conejillo de indias y su reacción fue inmediata.

Nailea Norvind rompe en llanto al ver lo que le toca cocinar #TopChefVIP5 pic.twitter.com/QgT9hd6YnM — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 25, 2026

Entre lágrimas, la participante llamó al animal “un bebé” y explicó que su apariencia le había provocado un vínculo emocional. A diferencia de otros ingredientes utilizados en la competencia, en esta ocasión no consiguió separar lo que veía de la imagen que tenía de su propia mascota.

La actriz incluso pidió ayuda a la producción y contempló la posibilidad de intercambiar el ingrediente con alguno de sus compañeros. La situación generó tensión durante el reto, pues Nailea permaneció visiblemente afectada mientras intentaba decidir cómo continuar.

¿Nailea Norvind tuvo que cocinar el conejillo de indias?

Pese a la reacción de Nailea Norvind, la producción mantuvo el desafío y la actriz tuvo que continuar con la preparación. Uno de los jueces llegó a considerar la posibilidad de permitir un cambio de ingrediente, pero la alternativa finalmente no fue autorizada.

Ante esa decisión, la actriz tuvo que enfrentarse al que se convirtió en uno de sus momentos más difíciles dentro de Top Chef VIP 5. Durante parte del reto le costó concentrarse en la elaboración de su plato debido al impacto que le provocó encontrar al animal.

Sus compañeros de competencia fueron testigos de la escena mientras Nailea intentaba recuperar la calma y completar el desafío. Aunque la experiencia le resultó complicada, decidió permanecer en el concurso y seguir adelante.

¿Qué dijo Nailea Norvind durante el reto?

Una de las expresiones que más llamó la atención fue cuando Nailea Norvind se refirió al conejillo de indias como “un bebé”, dejando claro que su reacción no estaba relacionada únicamente con la dificultad culinaria del desafío.

La actriz explicó que el parecido con su animal de compañía hizo que la situación adquiriera una carga emocional mucho mayor. Por esa razón, le resultó complicado tratarlo como cualquier otro ingrediente dentro de la competencia.

A pesar del momento de crisis, Nailea logró continuar con el reto y preparar el platillo que debía presentar ante los jueces. De esta manera, consiguió sobreponerse al impacto inicial y completar una de las pruebas más complicadas que ha enfrentado en ‘Top Chef VIP’.