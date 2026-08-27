Canelo Álvarez responde a Emilio Azcárraga y revela si pelearía en el Estadio Banorte

La posibilidad de ver nuevamente a Canelo Álvarez sobre un ring en México tomó fuerza después de la invitación que Emilio Azcárraga le hizo al boxeador para llevar una de sus próximas peleas al Estadio Banorte, escenario que durante décadas ha sido uno de los recintos deportivos más importantes del país.

El campeón mexicano ya respondió a la propuesta y dejó claro que la idea resulta atractiva para él. En entrevista con TUDN, el pugilista reconoció que disputar una pelea frente a su público en este inmueble sería algo especial.

Canelo no descarta pelear en el Estadio Banorte

Aunque por ahora no existe una pelea confirmada, Canelo Álvarez aseguró que no descarta la posibilidad de regresar al inmueble que ahora lleva el nombre de Estadio Banorte.

“Para mí es un honor siempre pelear en México y ante mi gente y más en un estadio como es el Azteca. Para mí sería un honor y no lo descarto para nada. Ojalá que algún día se me dé la oportunidad de pelear ahí”, señaló el boxeador.

Sus palabras mantienen abierta la posibilidad de que una futura función de boxeo encabezada por el tapatío pueda realizarse en este escenario, aunque todavía no hay una fecha ni rival definidos.

Un estadio con un significado especial para Canelo

Más allá de la magnitud que tendría una pelea de esta clase, el propio Canelo destacó la atmósfera que se vive en el inmueble y la historia que lo rodea.

“Es muy diferente (el ambiente), la energía de ese lugar es muy bonita, con mucha historia”, comentó.

Una función protagonizada por Canelo en el Estadio Banorte representaría además un regreso simbólico del boxeo de alto nivel a uno de los escenarios deportivos más reconocidos de México.

Canelo también habló del Mundial 2026

Durante la misma conversación, el boxeador recordó su presencia en el Mundial 2026 y el encuentro que tuvo con Harry Kane, capitán de la Selección de Inglaterra.

Canelo explicó que ya conocía al delantero inglés debido a que ambos habían coincidido en un partido de golf en Nueva York. Por ello, el saludo que tuvieron durante el partido entre México e Inglaterra no fue un encuentro completamente casual.

El pugilista también destacó el ambiente que se vivió durante la Copa del Mundo en México y consideró que el torneo permitió mostrar al mundo una imagen diferente del país.

Por ahora, la posibilidad de ver a Canelo Álvarez nuevamente en el ring mexicano queda abierta. Y si finalmente la pelea se realiza en el Estadio Banorte, podría convertirse en uno de los eventos deportivos más esperados por los aficionados al boxeo.