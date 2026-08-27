Por esta razón la Luna es apodada “Luna de Sangre” durante el Eclipse lunar

Durante el eclipse lunar de este 27 de agosto de 2026, la Luna se tiñe de un característico tono rojizo. Es por ello que este evento se convierte en uno de los más interesantes para los apasionados de la astronomía, sin embargo, no todas las personas conocen de dónde proviene el término de “Luna de Sangre”.

El término se debe al tono rojizo que toma la Luna a lo largo del evento astronómico, ganando popularidad durante los últimos años por los usuarios de redes sociales y diversos medios de comunicación.

Noticia Destacada ¿Cuándo será el próximo eclipse lunar visible en México?: después del espectáculo de agosto

¿Por qué la Luna se ve roja durante un Eclipse lunar?

El cambio de color, conocido popularmente como "Luna de Sangre", se debe al fenómeno de dispersión de Rayleigh. Al interponerse la Tierra entre el Sol y su satélite, la atmósfera terrestre actúa como una lente gigantesca.

Las moléculas del aire dispersan las longitudes de onda de luz azul y violeta, mientras que las partículas refractan hacia la Luna únicamente las longitudes de onda más largas correspondientes al rojo y anaranjado.

¿De dónde nace el término “Luna de Sangre”?

Aunque la comunidad astronómica internacional utiliza el término "eclipse lunar" para describir el momento en que la Tierra se interpone entre el Sol y su satélite, el concepto "Luna de Sangre" se ha consolidado en el lenguaje popular y periodístico para describir la intensa tonalidad rojiza que adopta la superficie lunar en estos eventos.

A pesar de que los eclipses de este tipo han sido observados por la humanidad desde la antigüedad, la frase específica "Luna de Sangre" irrumpió masivamente en los medios de comunicación globales entre 2013 y 2014. Su popularización moderna se debe a los pastores estadounidenses Mark Biltz y John Hagee, quienes publicaron un libro.

¡El muelle de #PlayaDelCarmen se ilumina para recibir la Luna de Sangre! 🌕

Esta noche la sombra terrestre devorará casi toda la Luna sobre el mar. Punto máximo: 23:12 hrs, tiempo local.

¿Listo para disfrutar el espectáculo?#QuintanaRoo #EclipseLunar https://t.co/TjHR9VPncg pic.twitter.com/OwEWw5oItM — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 28, 2026

Los autores utilizaron pasajes bíblicos que describían poéticamente que la Luna "se convertirá en sangre" antes de grandes acontecimientos, vinculando el término a la astronomía mediática.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal