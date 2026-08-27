Detienen en Isla Mujeres a prófugo de la justicia de Estados Unidos por homicidio en Iowa

Un probable homicida estadounidense fue capturado en Isla Mujeres y puesto a disposición de las autoridades mexicanas para acreditar su estancia legal y posterior traslado a su país para responder una orden de aprehensión por homicidio en Iowa, Estados Unidos.

Según fuentes de la Fiscalía de Quintana Roo el acusado, Alex “N”, fue detenido en la avenida Jesús Martínez Ross en la colonia Salina, producto de una investigación interinstitucional en materia de seguridad, en coordinación con agencias del vecino país.

La Unidad de Delitos Transnacionales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en conjunto con su par de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo y la Secretaría de Marina, participaron en el operativo este jueves.

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En las primeras indagaciones, el extranjero no probó su legal estancia en el país, estaba en calidad de indocumentado, huyendo de la justicia estadounidense por la acusación por el delito de homicidio, emitida en el estado de Iowa.

Fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) en Cancún, en las siguientes horas se definirá su situación migratoria, según la información. Es previsible su eventual deportación en los siguientes días.