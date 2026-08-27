Perfumes para abuelitas: 5 aromas que demuestran que el estilo no tiene edad

Elegir un regalo para una abuelita no significa apostar siempre por lo tradicional. Si disfruta de la moda, los aromas y los pequeños detalles de belleza, un perfume puede convertirse en una opción especial para celebrar el Día del Abuelo este 28 de agosto.

La edad no determina los gustos ni la personalidad. Por eso, existen fragancias que pueden adaptarse perfectamente a una mujer que disfruta verse bien, salir, arreglarse y mantener un estilo elegante y actual.

¿Qué perfumes regalar a una abuelita moderna?

Desde aromas dulces y envolventes hasta propuestas frescas y sofisticadas, hay diferentes alternativas para elegir el perfume ideal de acuerdo con la personalidad de cada mujer. Estas son cinco opciones que pueden convertirse en un detalle inolvidable.

La Vie Est Belle de Lancôme

Para una mujer que disfruta de los aromas dulces y cálidos, La Vie Est Belle de Lancôme es una alternativa clásica que continúa siendo popular entre distintas generaciones. Su perfil resulta ideal para una abuelita romántica que busca una fragancia femenina y envolvente.

Dependiendo del tamaño y la presentación, su precio aproximado en México se encuentra entre mil 980 y 4 mil 550 pesos, por lo que existen diferentes opciones para elegir de acuerdo con el presupuesto.

Coco Mademoiselle de Chanel

Si la intención es regalar algo sofisticado, Coco Mademoiselle de Chanel puede ser una de las opciones a considerar. Su combinación de frescura y elegancia consigue un resultado moderno, pensado para mujeres que prefieren una fragancia refinada sin que parezca demasiado tradicional.

El Eau de Toilette de 100 mililitros tiene un precio aproximado de 3 mil 290 pesos en Sephora México, aunque el costo puede cambiar dependiendo de la presentación y disponibilidad.

Good Girl de Carolina Herrera

Para una abuelita que disfruta de destacar y tiene una personalidad fuerte, Good Girl de Carolina Herrera puede ser un regalo llamativo. Su característico envase con forma de zapatilla de tacón hace que la fragancia también funcione como un elemento decorativo para el tocador.

El precio aproximado se encuentra entre 2 mil 880 y 4 mil 795 pesos, dependiendo de la presentación elegida. Es una alternativa para quienes buscan un regalo que combine aroma y diseño.

Good Girl de Carolina Herrera

Chanel Chance Eau Tendre

Las mujeres que prefieren aromas ligeros pueden encontrar en Chanel Chance Eau Tendre una opción especialmente atractiva. Su perfil fresco y delicado permite utilizarlo durante el día, aunque también puede acompañar ocasiones especiales.

Las diferentes presentaciones tienen precios aproximados de 3 mil 290 a 4 mil 750 pesos, por lo que conviene revisar el tamaño antes de realizar la compra. Es una propuesta pensada para quien busca una fragancia femenina y sofisticada.

Libre de Yves Saint Laurent

Para una abuelita que disfruta experimentar con las tendencias y prefiere un estilo más atrevido, Libre de Yves Saint Laurent es otra alternativa. Se trata de una propuesta moderna que combina sofisticación con una personalidad más marcada.

Su precio parte aproximadamente de 2 mil 990 pesos, aunque puede variar según la presentación. Es una elección adecuada para una mujer que busca un perfume contemporáneo y diferente.

Un perfume que también celebra su personalidad

Más allá de la marca o del precio, elegir una fragancia para una abuelita puede convertirse en una manera de reconocer sus gustos y personalidad. Un aroma dulce puede funcionar para una mujer romántica, mientras que uno fresco o intenso puede ser mejor para alguien que disfruta experimentar.

Este Día del Abuelo, un perfume puede ser mucho más que un obsequio: puede convertirse en un detalle pensado especialmente para ella y en una forma de celebrar que el estilo y la elegancia no tienen edad.