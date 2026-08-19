¿Canelo Álvarez podría pelear en el Estadio Banorte por invitación de Emilio Azcárraga?

El Estadio Banorte podría convertirse en escenario de una nueva noche histórica para el boxeo mexicano. Emilio Azcárraga lanzó públicamente una invitación a Saúl “Canelo” Álvarez para realizar una de sus próximas peleas en el emblemático inmueble de la Ciudad de México.

La intención del empresario es recuperar para el estadio las grandes funciones deportivas más allá del futbol. Azcárraga considera que una presentación del Canelo Álvarez tendría el potencial de convocar a miles de aficionados y devolver al recinto una velada similar a la protagonizada hace más de tres décadas por Julio César Chávez.

Julio César Chávez marcó la historia del Estadio Azteca

El precedente que impulsa la propuesta ocurrió el 20 de febrero de 1993, cuando Julio César Chávez enfrentó al estadounidense Greg Haugen ante más de 130 mil espectadores en el entonces Estadio Azteca.

Aquella función quedó registrada como uno de los acontecimientos más importantes del boxeo mexicano. Chávez se impuso por nocaut técnico en el quinto round, en una pelea que consolidó todavía más su condición de ídolo y convirtió al estadio en parte de la historia del pugilismo.

Más de tres décadas después, Emilio Azcárraga considera que el país cuenta nuevamente con una figura capaz de protagonizar un evento de semejante magnitud. Para el empresario, Canelo representa la oportunidad de reunir nuevamente a una multitud alrededor de una gran función de boxeo.

Azcárraga señaló que valdría la pena analizar seriamente la posibilidad de llevar una pelea del tapatío al inmueble, recordando que el recinto ya vivió una experiencia similar con Julio César Chávez. Además, destacó el impacto que tendría un evento de este nivel para el Estadio Banorte.

Azcárraga quiere más eventos deportivos

El objetivo no sería limitar el inmueble exclusivamente a los partidos de futbol. El propietario de Televisa pretende que el Estadio Banorte se consolide como un espacio capaz de albergar distintas disciplinas y espectáculos deportivos de gran convocatoria.

Desde su perspectiva, una función protagonizada por Saúl Álvarez podría generar un lleno y reforzar la imagen del estadio como uno de los escenarios deportivos más importantes del país. La propuesta se plantea después de que el recinto fuera protagonista de importantes acontecimientos relacionados con el Mundial 2026.

Azcárraga considera que el estadio debe aprovechar su relevancia para convertirse no solamente en la llamada catedral del futbol mexicano, sino también en un auténtico referente del deporte y sede de eventos capaces de atraer atención nacional e internacional.

Canelo ya conoce lo que es llenar un estadio

Una pelea multitudinaria en México tampoco sería una experiencia nueva para Canelo Álvarez. El 6 de mayo de 2023, el boxeador regresó a su estado natal para enfrentar a John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara.

Ante su público, Álvarez se impuso por decisión unánime y conservó sus campeonatos mundiales de peso supermediano, en una función que confirmó la capacidad del mexicano para protagonizar grandes eventos en recintos de futbol.

La posibilidad de verlo en el Estadio Banorte tampoco es completamente nueva. En 2018, Emilio Azcárraga ya había manifestado su disposición para recibir una pelea del campeón mexicano en el inmueble, aunque aquella iniciativa finalmente no llegó a concretarse.

Ahora, con una nueva invitación sobre la mesa, queda por conocer si Canelo Álvarez mostrará interés en llevar una de sus próximas peleas al histórico estadio capitalino y tratar de protagonizar una velada capaz de recordar la hazaña conseguida por Julio César Chávez en 1993.