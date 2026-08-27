Sebastián Cáceres podría tener las horas contadas en América: Celta de Vigo insiste

El futuro de Sebastián Cáceres podría estar lejos del futbol mexicano. El defensa uruguayo se encuentra en medio de negociaciones que podrían llevarlo al Celta de Vigo, club que busca concretar su incorporación para la nueva temporada.

La operación entre el América y el conjunto español se encuentra en una etapa avanzada y, de acuerdo con la información disponible, las partes esperan resolver los últimos detalles durante los próximos días. La directiva azulcrema tendría una postura favorable respecto a la salida del zaguero.

Celta de Vigo ya tendría un acuerdo con Sebastián Cáceres

Uno de los puntos que acercan al jugador al futbol europeo es que el Celta de Vigo habría alcanzado un acuerdo con Sebastián Cáceres sobre las condiciones de su llegada. Ahora, el conjunto español necesita obtener la autorización definitiva del América para cerrar la operación.

El club de LaLiga tendrá actividad internacional durante esta temporada, un escenario que representa una oportunidad importante para el defensor uruguayo, quien podría regresar al futbol europeo después de varios años en México.

América cambia de postura sobre la salida del defensa

Durante los últimos torneos, el América había recibido interés por Cáceres, pero la institución había decidido conservar al futbolista al considerar que todavía podía aportar al equipo. Esta vez, la situación parece ser diferente y existe disposición para analizar su transferencia.

El interés por el uruguayo se mantiene después de su participación con la Selección de Uruguay en el reciente Mundial. Aunque el combinado charrúa no consiguió los resultados esperados, su presencia en la competencia internacional contribuyó a mantenerlo en el radar de clubes europeos.

El representante de Cáceres llegará para cerrar las negociaciones

El proceso podría avanzar todavía más este fin de semana, cuando el representante de Sebastián Cáceres llegue para continuar las conversaciones con los dirigentes involucrados en la operación.

El objetivo será alcanzar un acuerdo definitivo entre América y Celta de Vigo, por lo que los próximos días podrían ser determinantes para conocer si el defensor uruguayo deja oficialmente a las Águilas y emprende una nueva etapa en España.

Por ahora, Cáceres continúa perteneciendo al conjunto azulcrema, pero todo apunta a que su futuro podría resolverse muy pronto si las negociaciones entre ambas instituciones llegan a buen puerto.