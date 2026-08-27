Checo Pérez admite conversaciones con otros equipos, pero confirma dónde quiere correr en 2027

El futuro de Checo Pérez volvió a generar conversación dentro de la Fórmula 1, luego de que el piloto mexicano reconociera que ha tenido acercamientos con otras escuderías. Pese a los rumores sobre una posible salida de Cadillac, el tapatío dejó claro que su intención principal es continuar dentro del proyecto estadounidense.

Durante una charla en el podcast oficial de la Fórmula 1, Beyond the Grid, Pérez explicó que algunos equipos se han puesto en contacto con él. Sin embargo, descartó que esas conversaciones hayan cambiado su postura respecto a Cadillac, escudería con la que pretende construir un proyecto de largo plazo.

El mexicano señaló que las llamadas y acercamientos forman parte de la dinámica habitual del paddock de F1, pero insistió en que actualmente no existe un cambio en sus planes. Su objetivo, dijo, es seguir involucrado en el crecimiento de Cadillac más allá de la temporada 2027.

Checo Pérez reconoce conversaciones con otros equipos

Los rumores sobre el futuro de Checo Pérez habían tomado fuerza semanas atrás, cuando surgió la posibilidad de que pudiera dejar Cadillac para incorporarse a una escudería con mayor experiencia y competitividad.

Una de las versiones apuntaba a Williams, en un escenario donde Carlos Sainz pudiera abandonar el equipo. Esa posibilidad perdió fuerza después de que Williams confirmara la continuidad del piloto español, aunque Pérez reconoció que sí ha recibido propuestas y llamadas de otras escuderías.

El piloto mexicano aclaró que mantener conversaciones no significa que esté buscando abandonar su actual proyecto. Por el contrario, aseguró que considera a Cadillac una apuesta a futuro y que quiere formar parte de su evolución dentro de la Fórmula 1.

Checo compara al paddock de F1 con la fauna de África

Durante la entrevista también hubo espacio para hablar de la etapa que Checo Pérez vivió después de su salida de Red Bull, incluido el periodo en el que decidió alejarse temporalmente de las pistas.

El mexicano contó que durante los primeros meses de su descanso se sintió liberado, aunque esa sensación cambió cuando comenzó la temporada 2025. A partir de entonces, explicó, siguió prácticamente todas las carreras del Gran Circo, incluso mientras viajaba con su familia.

Uno de esos viajes lo llevó a África, donde continuó pendiente de las carreras de Fórmula 1. La conversación derivó en una comparación entre el ambiente del paddock y los animales que observó durante su viaje, una analogía que terminó con una respuesta divertida del piloto mexicano sobre las “hienas” que existen en el automovilismo.

Checo Pérez busca talento para fortalecer a Cadillac

Más allá de su propio futuro, Checo Pérez también está participando de manera activa en la construcción del nuevo equipo. El piloto reveló que ha intentado convencer a distintos ingenieros para que se incorporen al proyecto de Cadillac.

Pérez reconoció que no tiene la última palabra sobre las contrataciones, pero explicó que procura aportar su experiencia para identificar profesionales que puedan ayudar al equipo a crecer. Su intención es que Cadillac reúna personal capaz de competir al más alto nivel conforme avance su participación en la F1.

Entre los nombres relacionados con el proyecto aparece Paul Monaghan, reconocido ingeniero que ha formado parte de la estructura de Red Bull. Su posible llegada sería un movimiento importante para reforzar el departamento técnico de la nueva escudería.

Mientras tanto, también existe la posibilidad de que Checo Pérez cuente con un nuevo ingeniero de carrera en la próxima temporada, después de que Carlo Pasetti haya enfrentado sus primeros retos en esta función.

Por ahora, el mensaje del mexicano es claro: aunque existen contactos con otras escuderías, su prioridad continúa siendo Cadillac. Con el proyecto estadounidense en plena construcción, Pérez apuesta por permanecer y ayudar a convertirlo en un equipo competitivo dentro de la Fórmula 1.