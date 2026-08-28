¿Chino Huerta debutará con Pumas ante Xolos?

El regreso de César ‘Chino’ Huerta con Pumas podría tener un escenario especial: Guadalajara. El atacante tendría como primera oportunidad para volver a vestir la camiseta auriazul un partido frente a Chivas, el club donde comenzó su carrera profesional.

La fecha que aparece como posible para su reaparición es el 13 de septiembre, cuando Pumas visite al Rebaño en el Estadio Akron. El encuentro cobra un significado particular para Huerta, pues sería su regreso a la ciudad donde dio sus primeros pasos en el futbol profesional.

El calendario sufrió modificaciones después de que León avanzara a las semifinales de la Leagues Cup. Debido a que el equipo guanajuatense debía disputar el tercer lugar o la final el 6 de septiembre, el duelo que Pumas tenía programado contra León tendrá que ser reprogramado.

Con este ajuste, el enfrentamiento ante Chivas se perfila como la siguiente posibilidad para que el nuevo número 10 de Pumas tenga minutos. Sin embargo, antes deberá quedar habilitado, ya que el futbolista todavía espera recibir su pase internacional para completar su registro con el conjunto universitario.

El pasado de Chino Huerta con Chivas

La relación entre Chino Huerta y Chivas comenzó desde las fuerzas básicas. El futbolista recibió su oportunidad con el primer equipo y consiguió debutar en Primera División en 2018, aunque no consiguió establecerse como un jugador habitual del conjunto rojiblanco.

Su etapa en Guadalajara coincidió con un periodo de constantes cambios en el banquillo. Tras la salida de Matías Almeyda, José Saturnino Cardozo tomó las riendas del equipo, pero la rotación de entrenadores y la falta de continuidad limitaron las oportunidades del joven atacante.

En busca de mayor participación, Huerta fue cedido a Mazatlán, donde consiguió mostrar más de sus condiciones futbolísticas. Después regresó a Guadalajara con la expectativa de tener una mayor participación, aunque nuevamente no logró convertirse en una pieza indispensable del equipo.

Su salida hacia Pumas terminó por cambiar su trayectoria. Con el conjunto universitario encontró la regularidad que buscaba, elevó su nivel y consiguió convertirse en uno de los jugadores más queridos por la afición del Pedregal.

El vínculo con Chivas, sin embargo, quedó marcado por algunos episodios que generaron molestia entre los seguidores rojiblancos. Uno de ellos ocurrió después de un gol contra el equipo tapatío, cuando Huerta mostró una camiseta con la frase “Re-hecho en CU”, en referencia a su transformación como futbolista durante su etapa con Pumas.

Ahora, el destino podría poner nuevamente frente a frente al Chino Huerta y al club que lo formó. Si obtiene su registro y es considerado por el cuerpo técnico, el duelo ante Chivas podría convertirse en el escenario de su regreso oficial con Pumas, esta vez como uno de los referentes del conjunto universitario.