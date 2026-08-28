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La Casa de los Famosos México: Yahir amenaza con ir a una huelga en pleno reality

El cantante ha comenzado un movimiento dentro de la polémica casa, el cual ha generado mucha preocupación.

Por Redacción Por Esto!

28 de ago de 2026

2 min

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La Casa de los Famosos México: Yahir amenaza con ir a una huelga en pleno reality
La Casa de los Famosos México: Yahir amenaza con ir a una huelga en pleno reality / Instagram:yahirmusic

Las cosas en ‘La Casa de los Famosos México’ se están poniendo muy tensas, pues en esta ocasión Yahir, decidió ponerse un poco rebelde y amenazó con realizar una huelga, esto serían los motivos del cantante para tomar esa decisión.

De acuerdo con lo que se ha logrado ver en el reality, el cantante ha mencionado que estaría dispuesto a ponerse en huelga si sus compañeros no consiguen el cien por ciento del presupuesto semanal en la prueba “Balance”.

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Yahir ha lanzado una fuerte amenaza a la producción

Pero eso no fue todo, ya que aseguró que si fallan no volverá a participar en este tipo de dinámicas, la polémica se hizo más intensa, cuando Luis Chaparro siguió los pasos del cantante. Recordemos que, los famosos llevan dos semanas consecutivas sin completar la prueba del presupuesto.

Esto quiere decir que solo han sobrevivido con el 50 por ciento del presupuesto de la despensa, por lo que las cosas se han puesto un poco tensas entre algunos de los famosos, lo que ha causado ciertas disputas entre ellos.

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“Si no llegamos a esto, no vuelvo a jugar. Te lo juro”

Ante esto, sus compañeros decidieron hablar con él y comentarle que debe de participar, esto para poder tener mayores posibilidades de ganar, aunque Yahir y Luis Chaparro no cambiaron de opinión.

Esta no sería la primera ocasión en que Yahir causa polémica por el tema de la comida, pues en el pasado ya había mostrado su molestia por el desperdicio que había en la cocina.

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