Conductor no respeta preferencia y provoca fuerte choque en el Centro de Ciudad del Carmen

Un aparatoso accidente vial entre dos automóviles particulares se registró en calles de la colonia Centro, dejando como saldo cuantiosos daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

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El percance ocurrió en el cruce de las calles 37 y 26, donde, de acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de un automóvil Nissan Versa, color gris, con placas DJK-156-C del estado de Campeche, circulaba sobre la calle 26 con dirección hacia el Centro.

Presuntamente, al llegar al mencionado cruce, el conductor no respetó la preferencia de circulación y avanzó sin tomar las debidas precauciones, ocasionando que fuera impactado en el costado derecho por la conductora de un Dodge Attitude, color gris, con placas USS-733-R del estado de Quintana Roo.

El fuerte encontronazo provocó daños de consideración en ambas unidades, las cuales quedaron atravesadas sobre la vialidad, obstruyendo parcialmente el paso de otros vehículos y generando congestionamiento en este punto de la zona Centro.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ningún involucrado a un hospital.

Posteriormente, los conductores solicitaron la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras para determinar la responsabilidad y cubrir los daños ocasionados. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo por medio de los seguros, evitando que el caso pasara a mayores y que se generaran complicaciones legales.

Una vez concluidas las diligencias correspondientes, los vehículos fueron retirados y orillados para liberar la circulación, permitiendo que el tránsito en la zona regresara gradualmente a la normalidad.

JGH