¿Por qué se acaba el pan cada vez que llueve en Campeche? Esta es la explicación

Basta que el cielo se oscurezca y comiencen las primeras gotas para que las panaderías de Campeche reciban más clientes de lo habitual. Barras de pan francés, conchas, campechanas, pan de Pomuch y otras variedades desaparecen rápidamente de los mostradores, una escena que suele repetirse durante los días lluviosos.

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Aunque parece una costumbre exclusivamente campechana, el fenómeno también se presenta en Yucatán y otras regiones de México. La diferencia está en el tipo de pan elegido, las tradiciones familiares y la intensidad con la que cambia la demanda.

La lluvia aumenta el antojo de pan

Una de las principales explicaciones es la asociación entre la lluvia, el descenso de la temperatura y el consumo de alimentos calientes o reconfortantes. Permanecer en casa mientras llueve favorece el antojo de pan recién horneado, acompañado con café, chocolate, leche o alguna bebida caliente.

Variedades como el pan francés, conchas, campechanas y pan de Pomuch se agotan rápidamente.

Investigaciones sobre comportamiento alimentario señalan que el clima más fresco puede despertar el deseo de consumir alimentos calientes y con mayor contenido de azúcar o grasa, debido a la sensación de bienestar y calidez que producen. También influyen los recuerdos familiares y la costumbre aprendida de relacionar la lluvia con una merienda en casa.

En Campeche, esta relación se fortalece por el contraste con el calor habitual. Después de días con temperaturas elevadas, una tarde lluviosa cambia el ambiente y convierte al pan dulce o francés en una opción atractiva para compartir en familia.

¿Por qué se termina tan rápido?

Que los mostradores queden vacíos no significa necesariamente que exista un problema de abastecimiento de harina o una escasez generalizada. En muchos casos ocurre porque las panaderías preparan una cantidad calculada con base en sus ventas habituales y el pan es un producto de elaboración diaria.

Cuando decenas de clientes llegan casi al mismo tiempo y compran más piezas de las acostumbradas, la producción disponible se agota antes de que pueda salir una nueva tanda. Es decir, la lluvia provoca un aumento repentino de la demanda que supera momentáneamente la oferta.

Las redes sociales también pueden acelerar el fenómeno. Fotografías de estantes vacíos, filas o mensajes sobre la posible falta de pan llevan a otras personas a acudir inmediatamente, creando una especie de efecto colectivo.

Las tormentas provocan compras preventivas

El comportamiento cambia cuando no se trata de una lluvia cotidiana, sino de la amenaza de una tormenta tropical o un huracán. En esos casos, algunas familias compran varias barras porque el pan es práctico, puede consumirse sin cocinar y sirve para preparar alimentos si se interrumpe la electricidad.

El clima fresco y la lluvia detonan el antojo psicológico de alimentos calientes y reconfortantes.

La preocupación por posibles inundaciones, cierres de calles o suspensión de actividades también lleva a adquirir alimentos antes de permanecer en casa. Si las compras son excesivas, pueden convertirse en compras de pánico y provocar una escasez temporal, incluso cuando el comercio tenía suficiente producto para cubrir el consumo normal.

Estudios sobre este comportamiento han relacionado las compras de pánico con la ansiedad, el estrés, la percepción de riesgo y la alteración de las rutinas.

¿Solamente ocurre en Campeche?

No. En Yucatán, panaderos también han reportado aumentos en las ventas durante la temporada de lluvias, especialmente de pan dulce y francés. La costumbre es particularmente visible en la Península porque el pan francés forma parte de la alimentación cotidiana y se utiliza para acompañar bebidas o preparar tortas y comidas rápidas.

En otras partes de México también aumenta el consumo de pan cuando desciende la temperatura o se presentan lluvias, aunque las preferencias pueden cambiar según la región. Durante tormentas, frentes fríos y huracanes se han documentado compras extraordinarias de pan, agua, leche, alimentos enlatados y otros productos básicos.

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Por lo tanto, no es una costumbre exclusiva de Campeche, pero sí tiene una expresión regional muy marcada. En la entidad y el resto de la Península de Yucatán, la combinación de tradición, convivencia familiar, clima más fresco y compras preventivas explica por qué encontrar pan puede convertirse en una misión complicada cada vez que comienza a llover.