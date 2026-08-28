Ejército de EU derriba con láser tres drones ligados a cárteles mexicanos en la frontera

El Ejército de Estados Unidos utilizó un sistema láser de alta energía para derribar tres drones relacionados con cárteles mexicanos que volaban cerca de la frontera entre Texas y México, en una operación que marcó el primer uso de esta tecnología contra aeronaves no tripuladas vinculadas con organizaciones criminales en la zona.

El operativo ocurrió entre la noche del martes y la madrugada del miércoles y estuvo a cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Frontera Sur, que empleó el sistema Láser de Alta Energía Multipropósito (AMP-HEL).

Las autoridades estadounidenses señalaron que los drones habían sido clasificados como una amenaza física para personal militar y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

¿Cómo derribó Estados Unidos los drones de cárteles mexicanos?

El sistema AMP-HEL permitió neutralizar las tres aeronaves no tripuladas mediante energía láser, sin que se reportaran daños al personal estadounidense.

El mayor general Curtis Taylor, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta – Frontera Sur, señaló que la operación mostró el nivel de preparación y vigilancia de las fuerzas desplegadas en la zona.

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El hecho representa la primera ocasión en que el sistema AMP-HEL se utiliza para derribar drones vinculados con cárteles en la frontera sur.

¿Para qué utilizan drones los cárteles en la frontera?

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las organizaciones criminales recurren cada vez más a sistemas de aeronaves no tripuladas para apoyar actividades de tráfico ilícito y realizar labores de vigilancia sobre agentes de CBP y personal militar.

Taylor también agradeció el apoyo del Ejército Mexicano durante estas acciones, aunque el comunicado no detalló el grado de participación de las fuerzas mexicanas.

The right tools. The right authorities. In the hands of trained warfighters.



Three cartel drones defeated.@JointTFSB is delivering real capability where it matters — defending our forces, securing our borders in support of @CBP, and defending the homeland.



We Have The Watch.… https://t.co/nVJ8nmWwWL — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) August 28, 2026

El Gobierno de México ha reiterado que cualquier operación unilateral de fuerzas estadounidenses en territorio nacional sería considerada una violación a la soberanía del país.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado a qué cártel pertenecían los tres drones derribados ni el punto exacto de la frontera donde ocurrió la operación.

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