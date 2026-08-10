Santiago Giménez al Porto: el gigante europeo que buscaría fichar al mexicano

El futuro de Santiago Giménez podría dar un nuevo giro apenas unos meses después de su llegada al futbol italiano. El delantero mexicano no continuaría con el AC Milan y ya habría aparecido una opción de peso para mantenerse en una de las principales ligas del futbol europeo.

El equipo que estaría interesado en hacerse con sus servicios es el Porto, uno de los clubes más importantes de Portugal y habitual protagonista de la UEFA Champions League. De acuerdo con reportes de medios europeos, los Dragones buscarían incorporar al atacante para la temporada 2026-27.

¿Santiago Giménez llegará al Porto?

Según las versiones que circulan en Europa, el Porto estaría avanzando en las negociaciones para convertir a Santiago Giménez en uno de sus refuerzos para la próxima campaña.

La escuadra portuguesa necesita encontrar una alternativa para su ataque ante la posible salida de Rodrigo Mora, quien podría convertirse en objetivo del propio Milan. Este movimiento abriría la posibilidad de que Giménez forme parte de una operación entre ambos clubes.

Los reportes apuntan a que el Porto ya habría hablado con el delantero mexicano sobre aspectos de su posible contrato, como el salario y la duración del vínculo. Sin embargo, todavía quedarían detalles por resolver con el AC Milan antes de concretar cualquier transferencia.

Santiago Giménez busca recuperar protagonismo

Una llegada al Porto representaría para Santiago Giménez la oportunidad de recuperar el protagonismo que consiguió durante su etapa con el Feyenoord, donde se convirtió en uno de los delanteros mexicanos más destacados del futbol europeo.

Su paso por el Milan no ha resultado como esperaba. Las lesiones y una disminución en su rendimiento afectaron su participación y provocaron que perdiera terreno dentro del equipo italiano.

Durante sus dos temporadas con el AC Milan, el atacante disputó 37 encuentros entre Serie A, Copa Italia y Champions League, con un registro de siete goles y seis asistencias.

El Porto podría darle una nueva oportunidad

Para Santiago Giménez, cambiar de escenario podría ser importante para volver a encontrar regularidad y confianza frente al arco. El Porto representaría además el regreso a un proyecto en el que podría tener mayor protagonismo ofensivo.

El mexicano llega a esta etapa después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, por lo que su futuro en Europa vuelve a generar expectativa entre los aficionados.

Por ahora, el fichaje con el Porto todavía no ha sido anunciado oficialmente, pero el interés reportado podría convertirse en una de las principales historias del mercado de verano para Santiago Giménez.