Santi Giménez ya dijo que sí al Porto: el Milan recibirá una oferta en las próximas horas

El futuro de Santiago Gimenez podría definirse en las próximas horas, luego de que el Porto decidiera avanzar formalmente por el delantero mexicano. El conjunto portugués prepara una propuesta para convencer al Milan y concretar su llegada a la Primeira Liga.

La operación tomó fuerza ante la posible salida de Rodrigo Mora, movimiento que dejaría al cuadro portugués con ingresos cercanos a los 25 millones de euros, además de liberar un espacio dentro de su plantilla para incorporar a otro atacante.

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el Porto tiene previsto enviar al Milan una primera propuesta por el futbolista mexicano. La intención de los Dragones sería negociar una cesión que incluya una opción de compra.

El planteamiento todavía tendrá que ser evaluado por el conjunto italiano, que mantiene los derechos de Santiago Gimenez. Por ello, aunque las conversaciones han avanzado, el acuerdo definitivo entre ambas instituciones aún no está cerrado.

Uno de los puntos que podría facilitar la operación es que el Porto ya habría alcanzado un entendimiento con Santiago Gimenez sobre sus condiciones para incorporarse al equipo. El mexicano estaría dispuesto a continuar su carrera en Portugal si los clubes logran resolver la parte económica.

Ahora, la atención se concentra en la respuesta del Milan. Si ambas instituciones encuentran un punto de acuerdo sobre el préstamo y la opción de compra, Santiago Gimenez podría dejar el futbol italiano para convertirse en nuevo jugador del Porto.