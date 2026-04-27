Hallan un cadáver en estado de descomposición dentro del Cementerio General de Mérida

Un fuerte operativo policiaco se desplegó este día en el Cementerio General de Mérida, luego del hallazgo de un cadáver con aparentes signos de descomposición en el interior del camposanto.

De acuerdo con información del Ayuntamiento de Mérida, el reporte fue emitido por personal de la Dirección de Servicios Públicos tras recibir el aviso de una ciudadana que acudía a visitar la tumba de un familiar.

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La mujer detectó la presencia del cuerpo, el cual se encontraba sentado sobre una lápida en el módulo 2, por lo que alertó de inmediato a trabajadores del lugar.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:55 horas, lo que activó el protocolo de emergencia mediante una llamada al 911. En cuestión de minutos, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) arribaron al sitio y procedieron a acordonar la zona para evitar el acceso de visitantes.

Posteriormente, agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) iniciaron las diligencias correspondientes, incluyendo la recopilación de indicios y el levantamiento del cuerpo, con el objetivo de esclarecer las causas de la muerte y determinar la identidad de la persona.

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Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el fallecimiento está relacionado con algún hecho delictivo, por lo que serán las autoridades ministeriales y periciales quienes definan las líneas de investigación.

El Ayuntamiento de Mérida indicó que mantendrá colaboración estrecha con las instancias de seguridad y justicia para el seguimiento del caso, mientras continúan las labores forenses en el lugar