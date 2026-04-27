Se acaba el tiempo: paga solo el 10% de tus multas en CDMX antes del 30 de abril

El Gobierno de la Ciudad de México mantiene activo un programa que permite a automovilistas liquidar sus multas de tránsito con un descuento del 90 por ciento, lo que significa pagar únicamente el 10 por ciento del total adeudado. La medida estará vigente hasta el 30 de abril de 2026.

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se informó que este beneficio aplica tanto para propietarios de vehículos particulares como para concesionarios del transporte individual, incluidos taxis.

¿Quiénes pueden acceder al descuento en multas en CDMX?

El programa contempla infracciones registradas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025, lo que abre la posibilidad a miles de conductores de regularizar su situación.

La iniciativa busca reducir la carga económica acumulada por adeudos y fomentar el cumplimiento de las normas de tránsito en la capital.

Noticia Destacada ¡Ultimos días! CDMX lanza descuento del 90% en multas de tránsito: así puedes consultar y pagar tus adeudos

¿Dónde consultar tus multas de tránsito en CDMX?

Para conocer si tienes infracciones pendientes, las autoridades recomiendan utilizar plataformas oficiales del gobierno capitalino. Puedes revisar tu situación en:

El portal de la Secretaría de Administración y Finanzas

La página de infracciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

La aplicación “CDMX” o “Mi Policía”

Solo es necesario ingresar el número de placas para obtener el detalle de las multas y el monto actualizado con el descuento aplicado.

¿Cómo pagar con el 90% de descuento?

Una vez consultadas las infracciones, el sistema mostrará automáticamente el importe reducido. El pago puede realizarse en línea o en puntos autorizados como bancos, tiendas de conveniencia y kioscos de la Tesorería.

Las autoridades recomiendan realizar el trámite con anticipación para evitar saturaciones en los últimos días del programa.

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🗓️ Vigencia: 30 de abril 2026



Más información: 👇 pic.twitter.com/et0V1xKIeM — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 23, 2026

Multas que no aplican para el beneficio

El descuento no es válido para infracciones graves, como aquellas relacionadas con accidentes con personas lesionadas, delitos o invasión de carriles confinados.

En estos casos, el pago deberá realizarse sin reducción.

Una oportunidad para regularizar adeudos

El gobierno capitalino señaló que esta medida también busca mejorar el orden vial y depurar el padrón de infracciones.

Al tratarse de un programa temporal, se reiteró el llamado a aprovechar el beneficio antes de su vencimiento y evitar sanciones o restricciones administrativas en el futuro.

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