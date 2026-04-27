Síguenos

Última hora

Yucatán

Sorteo “Gana Mérida, ganas tú”: lista de premios y ganadores por pagar el predial 2026

Quintana Roo

Gasolina en Quintana Roo: ¿Cuál es su precio hoy lunes 27 de abril?

Conoce los precios de la gasolina Magna, Diesel y Premium hoy lunes en Quintana Roo.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

27 de abr de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

En Cancún lo magna está en 21.48, Premium $28.94 y la Diesel $29.58
En Cancún lo magna está en 21.48, Premium $28.94 y la Diesel $29.58 / POR ESTO!

Hoy lunes 27 de abril la gasolina en Quintana Roo se encuentra en un rango de 24 a casi 30 pesos por litro variando el tipo de combustible.

Por lo que a continuación se compartirán los precios exactos en la entidad, como en algunos municipios específicos del estado.

Yucatán tiene variaciones en los precios de la gasolina

Noticia Destacada

¿Dónde es más barata la gasolina en Yucatán? Lista actualizada de la Profeco

¿Cuál es el precio de la gasolina en Quintana Roo?

El precio promedio de la gasolina magna se encuentra hoy en $24-57 pesos por litro.

Mientras que la premium tiene un costo de $28.07 pesos, y finalmente la diésel en $29.19 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en Cancún

  • Magna: $21.48
  • Premium: $28.94
  • Diesel $29.58
Las verificaciones que realiza Profeco forman parte de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas

Noticia Destacada

Profeco presiona a gasolineras: 75% ajusta precios tras operativos y advierten a las más caras

¿Cuál es el precio en otros municipios?

En Tulum la Magna en $34.46, la Premium en 29.58 y la Diesel en $28.94.

En caso de encontrarse en Playa del Carmen, la Magna tiene un costo de $24.71, Premium en $28.84 y Diesel $29.47.

Cozumel tiene la gasolina Magna en $25.98, la Premium en $29.58 y la Diesel en $30.48.

Finalmente en Chetumal la Magna en $21.16, la Premium en $27.83 y la Diesel en $28.84

Te puede interesar