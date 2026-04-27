Gasolina en Quintana Roo: ¿Cuál es su precio hoy lunes 27 de abril?

Hoy lunes 27 de abril la gasolina en Quintana Roo se encuentra en un rango de 24 a casi 30 pesos por litro variando el tipo de combustible.

Por lo que a continuación se compartirán los precios exactos en la entidad, como en algunos municipios específicos del estado.

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¿Cuál es el precio de la gasolina en Quintana Roo?

El precio promedio de la gasolina magna se encuentra hoy en $24-57 pesos por litro.

Mientras que la premium tiene un costo de $28.07 pesos, y finalmente la diésel en $29.19 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en Cancún

Magna: $21.48

Premium: $28.94

Diesel $29.58

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¿Cuál es el precio en otros municipios?

En Tulum la Magna en $34.46, la Premium en 29.58 y la Diesel en $28.94.

En caso de encontrarse en Playa del Carmen, la Magna tiene un costo de $24.71, Premium en $28.84 y Diesel $29.47.

Cozumel tiene la gasolina Magna en $25.98, la Premium en $29.58 y la Diesel en $30.48.

Finalmente en Chetumal la Magna en $21.16, la Premium en $27.83 y la Diesel en $28.84