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Clima en Yucatán 28 de abril: Calor hasta de 47 grados en Mérida y estos 10 municipios este martes

Protección Civil Yucatán alertó por riesgo en Mérida y 11 municipios por calor extremo.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

27 de abr de 2026

1 min

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Habrá mucho calor durante esta semana en Yucatán
Habrá mucho calor durante esta semana en Yucatán / Por Esto!

Durante este martes 28 de abril predominará el ambiente extremadamente caluroso en Yucatán, con sensación térmica que alcanzará los 47° C, informó la Coordinación de Protección Civil (Procivy).

Compartió que para este martes la temperatura máxima esperada se mantendrá en el rango de los 38° a 42°C en municipios del interior del estado, mientras que en la zona costera oscilará entre los 32 y 34°C.

A la fecha se han contabilizado 77 casos de golpe de calor, 73 de deshidratación y 16 quemaduras solares

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La sensación térmica, temperatura que percibe el cuerpo humano al aire libre, será superior, pues se ubicará de entre 41 a 47° C.

También habrá humedad relativa de 30 a 40% con ambiente caluroso-sofocante, índice UV de 11-13 extremo, por lo que se requiere protección máxima, y viento de 40 a 60 km/h con dirección Sureste-Noreste, rachas de 60 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado.

Las mascotas deben ser bien protegidas en días calurosos

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Municipios más calurosos

En total serán 11 municipios, incluido la ciudad de Mérida, los que se encuentran con mayor riesgo por calor este martes 28 de abril, entre ellos:

  • Mérida
  • Kanasín
  • Samahil
  • Maxcanú
  • Kopomá
  • Kinchil
  • Umán
  • Tixkokob
  • Tahmek
  • Cacalchén
  • Halachó

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas previstas, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y clara, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

El pronóstico advierte que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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