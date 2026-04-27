Clima en Yucatán 28 de abril: Calor hasta de 47 grados en Mérida y estos 10 municipios este martes

Durante este martes 28 de abril predominará el ambiente extremadamente caluroso en Yucatán, con sensación térmica que alcanzará los 47° C, informó la Coordinación de Protección Civil (Procivy).

Compartió que para este martes la temperatura máxima esperada se mantendrá en el rango de los 38° a 42°C en municipios del interior del estado, mientras que en la zona costera oscilará entre los 32 y 34°C.

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La sensación térmica, temperatura que percibe el cuerpo humano al aire libre, será superior, pues se ubicará de entre 41 a 47° C.

Conoce las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en #México, durante las siguientes 96 horas.



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También habrá humedad relativa de 30 a 40% con ambiente caluroso-sofocante, índice UV de 11-13 extremo, por lo que se requiere protección máxima, y viento de 40 a 60 km/h con dirección Sureste-Noreste, rachas de 60 km/h en la costa y de 30 a 40 km/h en el interior del estado.

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Municipios más calurosos

En total serán 11 municipios, incluido la ciudad de Mérida, los que se encuentran con mayor riesgo por calor este martes 28 de abril, entre ellos:

Mérida

Kanasín

Samahil

Maxcanú

Kopomá

Kinchil

Umán

Tixkokob

Tahmek

Cacalchén

Halachó

Recomendaciones ante el calor extremo

Ante las altas temperaturas previstas, autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado, usar ropa ligera y clara, así como prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas.

El pronóstico advierte que las condiciones de calor extremo podrían continuar en los próximos días, por lo que se pide a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.